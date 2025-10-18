Роди се второ внуче на Маджо

Йоана, дъщерята на основателя на групировката СИК и настоящ собственик на „Асет банк“ Младен Михалев – Маджо, роди в София второто си дете. Пеленачето е проплакало за първи път на 14 октомври, вторник, рано сутринта в столична болница. Бебето е кръстено Иво на баща си – изтъкнатият архитект и собственик, на строителната компания „Елит билдинг“ Иво Диков.

Новороденият Иво Михалев-Диков-джуниър е вторият мъжки внук на Младен Михалев – Маджо, след като преди две години дъщеря му Йоана роди първото си дете. Първородното внуче на Маджо беше кръстено на него и носи името Младен.

Йоана и Иво

Йоана Михалева се омъжи за архитект Иво Диков през 2020 г., като тогава заради пандемията от коронавирус на церемонията присъстваха само младоженците, техните родители и близки роднини. Заради това през лятото на 2021 г. двамата вдигнаха втора сватба в холивудски стил, а тържеството беше уважено от близо 200 гости. Щерката на Младен Михалев и Иво Диков са заедно от 10 години, двамата се сгодиха на 14 февруари през 2018 г.

Иво Диков, зетят на Младен Михалев, е сред най-изявените и скъпоплатени архитекти в България. Той е племенник на бившия главен архитект на София Петър Диков и син на Калин Диков, който също е с впечатляваща визитка като архитект. През последните години зетят на Маджо ръководи строителното дружество „Елит Билдинг“, както и фирмата за инвестиции в недвижими имоти ROI Capital. През следващите седмици Иво Диков започва работа по последния си грандиозен проект – „Марина порт Созопол“. На територията на яхтеното пристанище в Созопол предстои да бъде изграден жилищен и хотел ски комплекс с РЗП от 31 814 квадратни метра. Строителството на тузарския ваканционен комплекс в Созопол започва в първите дни на месец ноември и се очаква да приключи през есента на 2028 г.

Иво Диков

Йоана, която е единствената биологична дъщеря на Младен Михалев от първата му съпруга Елена, управлява 5-звездния хотел на Маджо „Хелена Ризорт“ в Слънчев бряг. Хотелският комплекс беше изграден от оръжейния търговец Младен Мутафчийски, а след неговата смърт през 2013 г. премина във владение на Младен Михалев.

Младен Михалев – Маджо, определян като един от най-богатите и влиятелни българи, има и доведена дъщеря Мелина от втория си брак с Милкана, с която живее от края на 90-те на миналия век. През 2016 г. Маджо осинови официално доведената си щерка и й даде фамилното си име. Мелина е омъжена за бизнесмена Велко.

