Разрушиха бившата баня "Ситняково", на чиито стълби дъжд от куршуми покоси Женята (снимки)

Сградата бе превърната във фитнесцентър преди повече от две десетилетия

Разрушиха бившата баня "Ситняково", на чиито стълби дъжд от куршуми покоси Женята (снимки)
Сградата бе превърната във фитнесцентър преди повече от две десетилетия

 

Бившата баня "Ситняково" на ъгъла на столичната ул. "Хан Омуртаг" и бул. "Ситняково" беше разрушена. Това става 7 години, след като продажбата на парцела под сградата бе одобрена от Столичния общински съвет. 

Старата общинска баня е построена преди почти век, но от десетилетия не функционира като такава, а бе превърната във фитнесцентър. Тя няма статут на културна ценност. 

Пред лятото на миналата година живущи в района излязоха на протест, разтревожени от планове за изграждане на 16-етажна сграда на мястото на старата баня.

 

Снимка: Facebook/Адриана Прокопиева

Тогава от Столичната община съобщиха, че в Направление "Архитектура и градоустройство" е постъпило заявление с искане за одобряване на проект за Подробен устройствен план изменение на план за застрояване и работен устройствен план за имот в кв. 150, местност "Подуяне-Център", район "Оборище". Искането е внесено от фирма "Атама уелнес енд спа" ООД.

Снимка: БТА

Проектът, заедно с писмените доказателства към него, е разгледан и приет на заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията на 14 май 2024 г. 

Той е изработен в съответствие с предвижданията на Общия устройствен план на Столична община, като урегулираният имот попада в "Смесена многофункционална зона".

Снимка: Facebook

Устройствената зона позволява реализиране на застрояване с максимална височина до 75 м, която в настоящия случай е ограничена до 50 м с проектното решение.

Снимка: БТА

От районната администрация обаче уточниха, че фирмата-собственик има разрешение само за събарянето, но не и за изграждането на нова сграда. За да се получи такова, проектът трябва да мине през обществено обсъждане и да е получил съгласието на всички съседи. Такова все още не е провеждано.  

Снимка: НАГ-Столична община

20 куршума за наследника на Поли Пантев

Именно на стълбите на бившата баня в ранната утрин на 5 ноември 2003 г. бе разстрелян Евгени Стефанов-Женята. Както обикновено, 34-годишният мъж, считан за дясна ръка и наследник на убития две години по-рано на остров Аруба бос на СИК Поли Пантев, пристига в сградата, превърнала се във фитнесцентър, за да тренира.

Снимка: Архив

Женята е придружаван само от един гард - Николай Стойков. Те паркират джипа си "Мицубиши Паджеро" пред фитнеса, който е на бул. "Ситняково" точно срещу сградата на румънското посолство. Докато се качват по стълбите към фитнеса обаче Стефанов и Стойков виждат мъж с оръжие. Хукват към вратата, но ги пресреща втори килър. Стрелбата е с автоматично оръжие.

Евгени Стефанов е прострелян с над 20 куршума, три от които в главата. Охранителят му е ранен тежко. Убийците бягат към ул. "Черковна", където ги чака черно "Ауди" и изчезват в столичния трафик.

Разследващите имат няколко версии за убийството на Женята. Нито една обаче не е доказана. Необясним остава и фактът защо Женята и гардът му не са стреляли по нападателите си, след като у тях са открити пистолети "Глок" и "Байкал". Николай Стойков оцелява, а разследването е прекратено. Както и при останалите показни убийства на подземни босове, поръчителите и извършителите на разстрела на Женята не са открити и наказани. 

Източник: dir.bg

 

