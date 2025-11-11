Разрушиха бившата баня "Ситняково", на чиито стълби дъжд от куршуми покоси Женята (снимки) Сградата бе превърната във фитнесцентър преди повече от две десетилетия https://crimes.bg/uncategorized/razrushiha-bivshata-banya-sitnyakovo-na-chiito-stalbi-dazhd-ot-kurshumi-pokosi-zhenyata-snimki-3/177201 Crimes.bg

Бившата баня "Ситняково" на ъгъла на столичната ул. "Хан Омуртаг" и бул. "Ситняково" беше разрушена. Това става 7 години, след като продажбата на парцела под сградата бе одобрена от Столичния общински съвет.

Старата общинска баня е построена преди почти век, но от десетилетия не функционира като такава, а бе превърната във фитнесцентър. Тя няма статут на културна ценност.

Пред лятото на миналата година живущи в района излязоха на протест, разтревожени от планове за изграждане на 16-етажна сграда на мястото на старата баня.

Снимка: Facebook/Адриана Прокопиева

Тогава от Столичната община съобщиха, че в Направление "Архитектура и градоустройство" е постъпило заявление с искане за одобряване на проект за Подробен устройствен план изменение на план за застрояване и работен устройствен план за имот в кв. 150, местност "Подуяне-Център", район "Оборище". Искането е внесено от фирма "Атама уелнес енд спа" ООД.

Снимка: БТА

Проектът, заедно с писмените доказателства към него, е разгледан и приет на заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията на 14 май 2024 г.

Той е изработен в съответствие с предвижданията на Общия устройствен план на Столична община, като урегулираният имот попада в "Смесена многофункционална зона".

Снимка: Facebook

Устройствената зона позволява реализиране на застрояване с максимална височина до 75 м, която в настоящия случай е ограничена до 50 м с проектното решение.

Снимка: БТА

От районната администрация обаче уточниха, че фирмата-собственик има разрешение само за събарянето, но не и за изграждането на нова сграда. За да се получи такова, проектът трябва да мине през обществено обсъждане и да е получил съгласието на всички съседи. Такова все още не е провеждано.

Снимка: НАГ-Столична община

20 куршума за наследника на Поли Пантев

Именно на стълбите на бившата баня в ранната утрин на 5 ноември 2003 г. бе разстрелян Евгени Стефанов-Женята. Както обикновено, 34-годишният мъж, считан за дясна ръка и наследник на убития две години по-рано на остров Аруба бос на СИК Поли Пантев, пристига в сградата, превърнала се във фитнесцентър, за да тренира.

Снимка: Архив

Женята е придружаван само от един гард - Николай Стойков. Те паркират джипа си "Мицубиши Паджеро" пред фитнеса, който е на бул. "Ситняково" точно срещу сградата на румънското посолство. Докато се качват по стълбите към фитнеса обаче Стефанов и Стойков виждат мъж с оръжие. Хукват към вратата, но ги пресреща втори килър. Стрелбата е с автоматично оръжие.

Евгени Стефанов е прострелян с над 20 куршума, три от които в главата. Охранителят му е ранен тежко. Убийците бягат към ул. "Черковна", където ги чака черно "Ауди" и изчезват в столичния трафик.

Разследващите имат няколко версии за убийството на Женята. Нито една обаче не е доказана. Необясним остава и фактът защо Женята и гардът му не са стреляли по нападателите си, след като у тях са открити пистолети "Глок" и "Байкал". Николай Стойков оцелява, а разследването е прекратено. Както и при останалите показни убийства на подземни босове, поръчителите и извършителите на разстрела на Женята не са открити и наказани.

Източник: dir.bg