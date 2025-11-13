Промениха паркирането в София: По-високи цени, разширени зони и по-скъпи служебни места Промените, влизащи в сила от 5 януари, бяха приети от Столичния общински съвет с 35 гласа "за", 12 "против" и 6 "въздържал се" https://crimes.bg/uncategorized/promeniha-parkiraneto-v-sofiya-po-visoki-ceni-razshireni-zoni-i-po-skapi-sluzhebni-mesta-3/177382 Crimes.bg

Паркирането в синя и зелена зона в София поскъпва двойно от 5 януари 2026 г. Това реши Столичният общински съвет с изменения и допълнения на Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община, приети с 35 гласа "за", 12 "против" и 6 "въздържал се".

Един час в зелена зона от 1 лв. сега става 1 евро, в Синя зона - от 2 лв. на 2 евро.

Удължава се и работното им време.

Зелената зона вече ще работи от 9 до 21 часа, от понеделник до събота, без празничните дни. Сега работното време е от 08:30 до 19:30 часа в делнични дни и от 10:00 до 18:00 часа в събота.

Синята зона ще работи от 9 до 21 часа всеки ден, включително в празнични дни. Сега работното време е от 08:30 ч. до 20:00 часа от понеделник до неделя.

Максималният престой в зелена зона остава 4 часа, а в синята се увеличава от 2 на 3 часа.

Цените за паркиране по местоживеене също скачат двойно - от 100 лв. на 100 евро за зелена зона и от 150 лв. на 150 евро за синя.

Всички издадени винетни стикери остават валидни до дата на изтичането им без доплащане.

Зелената зона ще се разшири с кварталите "Банишора", "Подуяне", "Разсадника - Коньовица", "Хиподрума", "Белите брези", "Стрелбище", "Борово", "Гео Милев", "Слатина", "Изток", "Изгрев", част от "Дианабад" и част от "Студентски град".

Включването на части от "Подуяне" и Студентски град и е по предложения на районните кметове Кристиян Христов и Петко Горанов.

Студентите ще могат да си вадят винетен стикер за Студентски град.

По предложение на районния кмет в Банкя ще има уикенд зона с цена на паркиране 50 евроцента на час.

Границите на синята зона се разширяват с района на площад "Македония", Руски паметник, кварталите "Крива река", "Иван Вазов", долната част на кв. "Лозенец" между бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" и бул. "Свети Наум", долната част на кв. "Яворов", "Оборище" между бул. "Ситняково "и бул. "Евлоги и Христо Георгиеви".

Част от сегашните подзони се окрупняват в по-големи.

Свалянето на скоба, поставена за неправилно паркиране, скача от 30 лв. на 30 евро. Вдигането с репатрак ("паяк") ще се заплаща на наказателните паркинги със 75 евро.

Цените за служебен абонамент се повишават близо 3 пъти - в синята зона ще струва 800 евро на година, в зелена зона - 500 евро и 255 евро извън зоните. Максималният брой служебни паркоместа ще бъде до 10%.

Хартиеният талон за платено паркиране се премахва от 1 юли 2026 година.

От 1 януари 2027 г. паркирането на електромобили ще бъде безплатно до три часа в синя и зелена зона. След изтичането на третия час може да се паркира в зависимост от тарифите на зоните до 21 часа. Годишните винетни стикери за платено паркиране на електромобили за живущи ще са на цени по общия ред - 100 евро за зелена, 150 евро за синя зона.

Предвидено е допълнителните приходи да бъдат изразходвани за инфраструктура.

Източник: dir.bg