ПОСЛЕДНО ПОВИКВАНЕ! Само 2  ДНИ остават до края на ГОЛЯМАТА ПРОМОЦИЯ В DERMA-ACT

Влез в тренда и поправи щетите на времето! Голямата промоция на Derma-Act е към своя край. Имаш само два дни да избереш копринено гладката и здрава кожа, изкусителните устни, стегнатите контури на лице и тяло, както и още десетки процедури, с които да демонстрираш на света своето ново “аз”.
Цяла плеяда знаменитости като Мария Бакалова, Алекс Богданска, Лидия, Славена Вътова, Цвети Петрова, Валерия от “Ергенът” и множество инфлуенсъри вече записаха своя час за естетични процедури в любимата си клиника и свободните места са на изчерпване.
Ако предплатиш процедурата си (или няколко процедури) до 2 септември, ще можеш да ги използваш в удобно за теб време до 15 октомври 2025 г. Това ти дава максимална гъвкавост и свобода да планираш грижата за себе си според личния си график. Но Derma-Act не спира дотук! При закупуване на процедури за минимум 700 лв. в периода на кампанията (от 18 юли до 2 септември 2025 г.) клиентите ще получат ваучер подарък за козметични процедури или интравенозни терапии. По този начин не само ще се възползват от отстъпките и удобството на предварителното плащане, но и ще могат да спестят още от други услуги, които клиниката предлага.
Какви процедури включва кампанията?
Дерматологични и инжекционни процедури с -50%:
- Химичен пилинг
- Микронидлинг
- Микродермабразио
- Мезотерапии RRS
- Хиалуронови филъри Saypha®
- Филър за коса Dr. CYJ 1ml
- Скинбустери Saypha® RICH, PhilArt Next, Polyphil Eye, Profhilo (лице)
- PRP терапии (PRP, PRP HA, Magellan TRU PRP)
- Разграждане на филър
- Aqualyx
- Lemon Bottle
- Интравенозни терапии – с изключение на терапии Хидратация, Сияйна кожа, дефицит на желязо, Глутатион
- Мезотерапия за устни Bacio
- Трансплантация на коса
Лазерни и апаратни процедури с -50%:
- Лазерна епилация
- Процедури с Palomar Icon™ Max G
- Процедури с Cutera Xeo/Excel V+
- Процедури с Chrome Quanta
- Процедури с Youlaser/CO2
- Процедури с PicoSure®/Quanta Discovery Pico
- Неоперативна блефаропластика Plasma BT
- Криолиполиза
- Лимфен дренаж
- Процедури с BTL Emtone
- Процедури с truSculpt flex®
- Процедури с TempSure®
- Процедури с Maximus
- Процедури с Morpheus8
- Неоперативен лифтинг HIFU
- Фотоподмладяване с BBL® HEROic™
- HALO хибриден лазерен пилинг
- Лазерно вагинално подмладяване LVR
И това не е всичко. В най-специалния месец от годината клиниката е подготвила и други специални намаления.
Ботокс за жени:
- Единични (брадичка, нос, lip-flip, gummy smile, bunny smile, DAO) – 200 лв (от 300 лв)
- Tри зони (чело, гневна бръчка, пачи крак) – 500 лв. (от 650 лв.)
- Шия – 450 лв. (от 600 лв.)
- Масетри – 550 лв. (от 600 лв)
- Цяло лице – 800 лв. (от 1000 лв.)
- Хиперхидроза – 900 лв. (от 1200 лв.)
Ботокс за мъже:
- Три зони (чело, гневна бръчка, пачи крак) – 600 лв. (от 750 лв.)
- Шия – 550 лв. (от 700 лв.)
- Масетри – 650 лв. (от 800 лв.)
- Цяло лице – 850 лв. (от 1100 лв.)
- Хиперхидроза – 1200 лв. (от 1400 лв.)
-30% намаление на процедури със SculpSure®:
- Скинбустер RRS HA Long Lasting – 320 лв. (от 500 лв.)
- Juvederm Volite – 470 лв. (от 600 лв.)
- Sculptra / HarmonyCa – 750 лв. (от 1000 лв.)
- JaluPro Young Eye – 300 лв. (от 380 лв.)
Процедури и услуги, които НЕ участват в кампанията:
- Пластични операции
- Съдова хирургия
- Ботокс на една и две зони
- Лифтинг с мезоконци
- Процедури Profhilo тяло
- Общи дерматологични прегледи и консултации
- Преглед с VISIA
- Други намаления и пакетни предложения
Как да се възползваш?
Лятното намаление на Derma-Act е валидно за ограничен период. Поради това при запазване на час ще се дава предимство на пациентите с предплатени процедури. Закупените процедури не гарантират конкретен специалист. Можете да закупите процедури с до 50% намаление в периода от 18.07. до 2.09.2025 г. Предплатете процедури до 2.09. и ги използвайте до 15.10. Запазете час на телефон 0700 700 23.
За всички въпроси и повече информация се свържи с кол центъра на клиниката на номер 0700 700 23 или да ги потърсите в WhatsApp, Viber или Messenger.
А щом веднъж прошепнеш „Искам час“… няма връщане назад.