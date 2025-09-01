ПОСЛЕДНО ПОВИКВАНЕ! Само 2 ДНИ остават до края на ГОЛЯМАТА ПРОМОЦИЯ В DERMA-ACT Времето не чака, запиши си час сега за гигантските намаления с до минус 50% https://crimes.bg/uncategorized/posledno-povikvane-samo-2-dni-ostavat-do-kraya-na-golyamata-promociya-v-derma-act-3/171500 Crimes.bg

Влез в тренда и поправи щетите на времето! Голямата промоция на Derma-Act е към своя край. Имаш само два дни да избереш копринено гладката и здрава кожа, изкусителните устни, стегнатите контури на лице и тяло, както и още десетки процедури, с които да демонстрираш на света своето ново “аз”.

Цяла плеяда знаменитости като Мария Бакалова, Алекс Богданска, Лидия, Славена Вътова, Цвети Петрова, Валерия от “Ергенът” и множество инфлуенсъри вече записаха своя час за естетични процедури в любимата си клиника и свободните места са на изчерпване.

Ако предплатиш процедурата си (или няколко процедури) до 2 септември, ще можеш да ги използваш в удобно за теб време до 15 октомври 2025 г. Това ти дава максимална гъвкавост и свобода да планираш грижата за себе си според личния си график. Но Derma-Act не спира дотук! При закупуване на процедури за минимум 700 лв. в периода на кампанията (от 18 юли до 2 септември 2025 г.) клиентите ще получат ваучер подарък за козметични процедури или интравенозни терапии. По този начин не само ще се възползват от отстъпките и удобството на предварителното плащане, но и ще могат да спестят още от други услуги, които клиниката предлага.

Какви процедури включва кампанията?

Дерматологични и инжекционни процедури с -50%:

Химичен пилинг

Микронидлинг

Микродермабразио

Мезотерапии RRS

Хиалуронови филъри Saypha®

Филър за коса Dr. CYJ 1ml

Скинбустери Saypha® RICH, PhilArt Next, Polyphil Eye, Profhilo (лице)

PRP терапии (PRP, PRP HA, Magellan TRU PRP)

Разграждане на филър

Aqualyx

Lemon Bottle

Интравенозни терапии – с изключение на терапии Хидратация, Сияйна кожа, дефицит на желязо, Глутатион

Мезотерапия за устни Bacio

Трансплантация на коса

Лазерни и апаратни процедури с -50%:

Лазерна епилация

Процедури с Palomar Icon™ Max G

Процедури с Cutera Xeo/Excel V+

Процедури с Chrome Quanta

Процедури с Youlaser/CO2

Процедури с PicoSure®/Quanta Discovery Pico

Неоперативна блефаропластика Plasma BT

Криолиполиза

Лимфен дренаж

Процедури с BTL Emtone

Процедури с truSculpt flex®

Процедури с TempSure®

Процедури с Maximus

Процедури с Morpheus8

Неоперативен лифтинг HIFU

Фотоподмладяване с BBL® HEROic™

HALO хибриден лазерен пилинг

Лазерно вагинално подмладяване LVR

И това не е всичко. В най-специалния месец от годината клиниката е подготвила и други специални намаления.

Ботокс за жени:

Единични (брадичка, нос, lip-flip, gummy smile, bunny smile, DAO) – 200 лв (от 300 лв)

Tри зони (чело, гневна бръчка, пачи крак) – 500 лв. (от 650 лв.)

Шия – 450 лв. (от 600 лв.)

Масетри – 550 лв. (от 600 лв)

Цяло лице – 800 лв. (от 1000 лв.)

Хиперхидроза – 900 лв. (от 1200 лв.)

Ботокс за мъже:

Три зони (чело, гневна бръчка, пачи крак) – 600 лв. (от 750 лв.)

Шия – 550 лв. (от 700 лв.)

Масетри – 650 лв. (от 800 лв.)

Цяло лице – 850 лв. (от 1100 лв.)

Хиперхидроза – 1200 лв. (от 1400 лв.)

-30% намаление на процедури със SculpSure®:

Скинбустер RRS HA Long Lasting – 320 лв. (от 500 лв.)

Juvederm Volite – 470 лв. (от 600 лв.)

Sculptra / HarmonyCa – 750 лв. (от 1000 лв.)

JaluPro Young Eye – 300 лв. (от 380 лв.)

Процедури и услуги, които НЕ участват в кампанията:

Пластични операции

Съдова хирургия

Ботокс на една и две зони

Лифтинг с мезоконци

Процедури Profhilo тяло

Общи дерматологични прегледи и консултации

Преглед с VISIA

Други намаления и пакетни предложения

Как да се възползваш?

Лятното намаление на Derma-Act е валидно за ограничен период. Поради това при запазване на час ще се дава предимство на пациентите с предплатени процедури. Закупените процедури не гарантират конкретен специалист. Можете да закупите процедури с до 50% намаление в периода от 18.07. до 2.09.2025 г. Предплатете процедури до 2.09. и ги използвайте до 15.10. Запазете час на телефон 0700 700 23.

За всички въпроси и повече информация се свържи с кол центъра на клиниката на номер 0700 700 23 или да ги потърсите в WhatsApp, Viber или Messenger.

А щом веднъж прошепнеш „Искам час“… няма връщане назад.