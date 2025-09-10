Новият iPhone 17 е тук. Какво друго представи Apple (снимки)

Тази вечер Apple проведе своето най-голямо събитие за 2025 година под наслов "Awe dropping", или "Да ти падне ченето". На него компанията представи новите модели iPhone 17. За пръв път към тях се присъединява и напълно нов модел, наречен iPhone 17 Air. Освен това Apple показа и новите си безжични слушалки и смарт часовници.

"Невероятно тънкият" iPhone 17 Air

iPhone 17 Air Снимка: Apple

Може би най-интересният смартфон, представен днес, бе първият нов модел в гамата на iPhone от доста години насам. "Невероятно тънкият" iPhone 17 Air е по-голям от почти всички останали модели в серията, но е тънък едва 5.6 милиметра.

Екранът е 6.5-инчов Super Retina XDR с OLED матрица.

Тънкият дизайн на Air вероятно означава, че батерията му е по-малка в сравнение с другите телефони от новото поколение, но функцията Adaptive Power в iOS 26 почти сигурно е създадена специално за този iPhone.

Новият iPhone Air разполага с керамичен щит отпред и отзад, а рамката на телефона е изработена от титан.

Apple представи и чипа A19 Pro, който ще бъде използван именно в iPhone Air. Компанията твърди, че A19 Pro предлага производителност, сравнима с MacBook Pro, но в телефон. Според Apple чипът е едновременно по-мощен и по-ефективен, което ще помогне за пестене на батерия. Освен това A19 Pro разполага с ускорители за изкуствен интелект, които оптимизират функциите на Apple Intelligence.

iPhone 17 Air Снимка: Apple

Цялата серия iPhone, включително iPhone 17, iPhone Air и iPhone 17 Pro, ще започва с 256GB вградена памет.

iPhone 17 Air ще бъде само с eSIM във всички държави - това е първият iPhone, който няма слот за физическа SIM карта в световен мащаб. Досега това ограничение важеше само за САЩ от iPhone 14 насам. Според Apple именно тази промяна е помогнала за постигането на изключително тънкия дизайн.

iPhone 17 Air Снимка: Apple

Поради ултратънкия корпус няма място за много камери - тя е само една. Тя е 48-мегапикселова "fusion" камера с нови фотографски режими. Освен това предната камера поема част от задачите: тя вече поддържа пейзажна фотография, освен стандартния селфи режим.

Ценовата листа на iPhone 17 Air започва от 999 долара.

"Мощният" iPhone 17 Pro (и Pro Max)

iPhone 17 Pro Снимка: Apple

Обикновено Pro моделите на Apple са леко по-големи версии на основните телефони. iPhone 17 Pro обаче изглежда като изцяло ново устройство. Телефонът е проектиран около ново алуминиево унибоди шаси. Досега iPhone моделите се изработваха с рамка, "поставена" между два слоя стъкло. При iPhone 17 Pro конструкцията е различна - металът е изфрезован около компонентите. Освен това камера модулът на гърба напомня повече на Google Pixel, отколкото на класически iPhone. Впечатление прави яркият оранжев цвят.

Дизайнът не е толкова елегантен, колкото при миналогодишния iPhone 16 Pro, но е по-функционален, което е логично за професионално устройство. Заради металната конструкция Apple все пак е трябвало да постави стъкло на гърба - за да работят MagSafe и безжичното зареждане. За целта има отделен панел от Ceramic Shield, вграден специално за тази функция.

iPhone 17 Pro Снимка: Apple

Предните екрани са Super Retina XDR с OLED матрица. При iPhone 17 Pro дисплеят е 6.3-инчов, а при iPhone 16 Pro Max e 6.9-инчов.

Apple заяви, че iPhone 17 Pro и Pro Max ще имат "най-добрата камера система, която сме правили досега". Системата включва:

Предна камера: 18 MP с функция Center Stage

Трите задни камери: всяка с по 48 MP

4x зуум при 100 мм и 8x зуум при 200 мм

Тетра-призмен телефото модул с подобрена система за стабилизация на изображението

iPhone 17 Pro Снимка: Apple

Изгледите са, че камерата на новия iPhone 17 Pro няма да заеме първото място, отстъпвайки на лидера в класацията на DXOMARK. Сред възможните причини са по-ограниченият зуум и липсата на големи иновации.

Въпреки това ъпдейтът от iPhone 16 Pro към iPhone 17 Pro е обоснован именно заради телефото камерата. В предходното поколение тя бе с едва 12 МР.

Apple повиши цената на своя iPhone 17 Pro, тъй като компанията се сблъсква с мита и геополитически предизвикателства. Ценовата листа на iPhone 17 Pro е ставала със 100 долара по-скъпа и започва от 1099 долара, а на iPhone 17 Pro Max започва от 1199 долара.

"Базовият" iPhone 17

iPhone 17 Снимка: Apple

Apple представи iPhone 17. Той идва с обновен процесор A19. Компанията твърди, че iPhone 17 е по-издръжлив от предишния модел. Ще се предлага в пет цвята - лавандула, синя мъгла, черен, бял и салвия (зелен).

Устройството получава 6.3-инчов ProMotion Super Retina XDR дисплей, познат от Pro моделите, който може да достига до 120Hz при натоварващи дейности като игри или да пада до 1Hz за по-голяма ефективност и пестене на батерия.

iPhone 17 Снимка: Apple

За тези, които използват телефона си по цял ден, Apple обяви, че iPhone 17 поддържа по-бързо кабелно зареждане, което ви позволява да достигнете от 0% до 50% само за 20 минути. Компанията твърди също, че моделът осигурява до 8 часа повече видео възпроизвеждане в сравнение с iPhone 16.

Apple съобщава, че камерите на iPhone 17 са част от нова 48-мегапикселова "dual fusion" система. Тя използва 48MP основна камера заедно с 12-мегапикселова 2x телефото камера, за да заснема снимки.

iPhone 17 Снимка: Apple

По подразбиране резолюцията ще бъде 24 мегапиксела, което е напълно достатъчно за повечето снимки. Предната камера е с по-голям размер и квадратен сензор, което позволява да правите портретни или пейзажни снимки без да завъртате телефона - особено удобно за по-широки селфита с приятели.

Ценовата листа на модела започва от 799 долара. За сравнение, най-евтиният iPhone 16E започва от 599 долара.

Смарт часовниците на Apple - Watch Series 11

Apple Watch Series 11 Снимка: Apple

Apple представи Apple Watch Series 11. Компанията твърди, че часовникът е по-издръжлив от предишните модели благодарение на керамичното покритие и стъклото Ion-X. Освен това Apple Watch 11 вече поддържа 5G клетъчна свързаност - надграждане спрямо LTE 4G при предшественика.

В същото време Apple посочва, че устройството е по-енергоефективно и може да изразходва по-малко батерия от предишните версии. Компанията обещава 24 часа живот на батерията, но реалната работа тепърва ще се тества.

Apple заявява, че всички модели са изработени от 100% рециклиран титан в цветове натурално злато и тъмносиво. Серия 11 се предлага още в черен, сребрист, розово злато и космическосиво.

Новите умни часовници на Apple ще ви предупреждават, ако имате високо кръвно налягане.

Apple Watch Series 11 Снимка: Apple

Проследяването на съня получава голям ъпгрейд. Часовникът вече ще отчита ключови фактори за съня - цикли, продължителност и броя на събужданията през нощта, за да изчисли оценка на съня (sleep score). Тази оценка ще ви покаже колко здравословен е сънят ви и какво можете да промените, за да подобрите качеството му. Ще получите и подробен анализ, който да ви ориентира как да имате по-здравословна почивка.

Заедно с това Apple обяви и новия Apple Watch SE 3 - първия модел от SE серията след 2022 г. Той идва с чипа S10, по-бързо зареждане, нов дисплей с always-on функция, сензор за температура на китката и други подобрения. Часовникът обаче прави някои компромиси, за да влезе в по-достъпен ценови клас.

Apple Watch Ultra 3 Снимка: Apple

На върха на гамата е Apple Watch Ultra 3, наследникът на скъпия Ultra 2.

Новият модел използва OLED екран с LTPO технология за по-добър живот на батерията. Има функция за навигационни точки (waypoint), която показва интересни места около вас, сателитна свързаност, и ще бъде наличен в черно и сребристо.

Apple Watch Series 11 Снимка: Apple

Най-достъпният модел - Apple Watch SE 3 - започва от 249 долара. Основният модел, Apple Watch Series 11, стартира от 399 долара, същата цена като предишното поколение. А Apple Watch Ultra 3 ще се продава от 799 долара.

Новите слушалки на Apple - AirPods Pro 3

Слушалките AirPods Pro 3 Снимка: Apple

Apple представи новите AirPods Pro 3. По думите на компанията те са по-малки и трябва да пасват по-добре на повече уши. Това се дължи и на преработени накрайници, които се адаптират към по-широк кръг потребители. В накрайниците има пяна, а AirPods Pro 3 ще се предлагат с пет различни размера. Слушалките ще бъдат и с водоустойчивост по стандарта IP57, което ще е полезно при дъжд или тренировки.

Докато AirPods Pro 2 издържаха около шест часа с едно зареждане, новото поколение AirPods Pro 3 ще осигуряват до осем часа живот на батерията.

Слушалките AirPods Pro 3 Снимка: Apple

Ако използвате режима за слухов апарат, ще имате още повече време - до 10 часа с едно зареждане. Това може да е първият път, в който модел AirPods Pro ще ви позволи да изкарате цял ден с музика без прекъсване.

Безжичните слушалки AirPods са популярни за тренировки, а новите AirPods Pro 3 идват с редица нови функции. Те разполагат с вграден сензор за сърдечен ритъм. Apple твърди, че използва алгоритми за машинно обучение, които комбинират данни от акселерометъра и сензорите за по-точни измервания. С AirPods Pro 3 можете да се възползвате и от ново тренировъчно изживяване в приложението Fitness на iPhone, като слушалките проследяват до 50 различни вида тренировки. Ще имате достъп до функции като Workout Buddy, задвижвана от Apple Intelligence. Целта тук е да имате допълнителен стимул за мотивация.

Apple демонстрира и новата си функция за превод в реално време, базирана на Apple Intelligence. AirPods Pro могат да ви помогнат, ако пътувате и искате да общувате на различни езици. Слушалките ще ви превеждат чуждата реч на предпочитания от вас език. Можете също така да говорите, а вашият iPhone ще показва думите ви на езика на събеседника.

AirPods Pro 3 ще струват 249 долара, а продажбите им стартират от 19 септември.

Източник: dir.bg