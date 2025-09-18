Нови разкрития по делото „Сияна“ – готви се нов протест в Плевен в петък

Нови доказателства бяха изискани по делото за смъртта на малката Сияна от нейния баща Николай Попов и от прокуратурата. От получените справки от работодателя на извършителя Георги Александров става ясно, че той е преминавал многократно през участъка на път I-3 и е бил напълно наясно с наличието на неравности и коловози. Въпреки това, точно преди фаталното място, Александров умишлено е увеличил скоростта.

Пътните условия в този момент не са позволявали дори движение с допустимите 70 км/ч, тъй като е валял пороен дъжд. Секунди преди катастрофата благоевградският джигит е натиснал педала на газта докрай и се е движил с превишена скорост. Като професионален водач убиецът на Сияна е бил длъжен да прояви още по-голяма отговорност от обикновените шофьори.

Експертизите по делото категорично сочат, че дядото на Сияна няма никаква вина за катастрофата. Той се е движел с 57 км/ч при разрешени 90 км/ч за лек автомобил, започнал е аварийно спиране и е бил ударен от камиона почти в спряло положение. Ремаркето на товарния автомобил е навлязло с повече от половин метър в купето. По думите на медици оцеляването на дядото е истинско чудо.

Първо камионът е отнесъл дядото, а след това прицепът е ударил странично Сияна в главата. Ударът е бил нанесен от задния ръб на влекача, а не от части на самата кола на дядото. Никакви системи за сигурност не биха могли да я спасят – страничните удари са изключително коварни, а лек автомобил няма почти никакъв шанс срещу камион с ремарке.

От допълнителни справки се установява, че на този участък няма други катастрофи с подобен механизъм – единствената е тази със Сияна. Това разбива на пух и прах защитната теза на Георги Александров. По отношение на пътя действително са установени нарушения, но те са от икономически характер – кражби при ремонти. По това дело се очаква скоро да има обвиняеми.

Според психолози в затвора Александров се държи изключително нагло, без никакви угризения и спокойно си поспива дори през деня. Той вярва, че шефът му, известен като Боре-Циганката, ще го измъкне от ареста.

Според запознати именно този негов работодател е платил скъпата защита на Александров, заедно със застрахователната компания „Далл Богг – живот и здраве“, собственост на лекарствения магнат Тихомир Каменов. Целта на комбинацията била да се изплатят възможно най-малки обезщетения на близките на Сияна и на пострадалите.

Въпреки че парите от застраховката отиват за благотворителност, застрахователите буквално се изгавриха с опечалените, като изплатиха само 300 хил. лв. при лимит на отговорност от няколко милиона. Под ударите на същата компания попаднаха и роднините на убитата Христина, както и лежащият в кома Марти. Тежките им травми бяха оценени на по 50 хил. лв., като се очаква за смъртта на Христина да има доплащане – но най-вероятно то също ще бъде символично.

Срещу „Далл Богг – живот и здраве“ вече са наложени санкции за забрана на дейността в няколко европейски държави. Компанията е известна с ниските си цени, но след това изключително трудно изплаща обезщетения. След последните разкрития тя загуби една трета от пазарния си дял и вече не е лидер по издадени полици по „Гражданска отговорност“.

Протеста с искане за справедливост е пред съда в Плевен и е насрочен за този петък 19.09 от 9.00ч.

Източник: informiran.net