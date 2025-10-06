„Морените“ се стопиха, от „Своге Сушард“ ни мамят

Така любимата вафла „Морени”, която няколко поколения българи обичат да похапват, вече не прилича на вкусния, сочен десерт, който беше. От хрупкавото блокче е останало едно нищо в опаковката, като грамажът на фъстъченото лакомство прогресивно намалява, забелязаха потребители.

В момента „Морените” са вече толкова малки и тънки, че чак плуват в опаковката. Количеството вафла е пълен резил, само и само да оправдае цената си от над 1 лев. Обикновената в момента върви по 1.09 лв., а хипервафлата вече е 1.40 лв. Според етикетите първият вид тежи 36 гр., а вторият – 49.

Абсолютно нелоялна практика е количеството на продукт, традиционно познат от десетилетия, прогресивно да намалява, а цената да се покачва, дори това да се обозначава върху етикета, защото има подвеждане. Така въпросният производител, в случая Шоколадова фабрика „Своге“, заблуждава клиентите и удря по имиджа си, категорични са купувачите. Отгоре на всичко вафлата става все по-суха и трошлива, така че вече не е и така вкусна, оплакват се купувачите. „Явно пестят фъстъченото масло и затова вафлата е загубила и вкусовите си качества“, възмущават се хората.

Още по времето на соца, вафла „Морени“ беше любима на децата. Тогава лакомството беше плътно, по-дебело горе-долу двойно от сегашните модификации и с обилно количество фъстъци и фъстъчено масло. Сегашните обаче не позволяват да се отхапе и хапка, без да се натроши.

Абсолютен резил за производителите е да правят такава карикатура на хубавите вкусни „Морени“, само и само да се кичат с марката. Но тези вафли нямат нищо общо с класическото лакомство, в което не беше спестен нито шоколад, нито ядки.

Източник: Уикенд