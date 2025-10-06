Uncategorized

„Морените“ се стопиха, от „Своге Сушард“ ни мамят

Очевидно шоколадовата фабрика икономисва като за последно

https://crimes.bg/uncategorized/morenite-se-stopiha-ot-svoge-sushard-ni-mamyat-3/174304 Crimes.bg
Iva Ivanova
210
„Морените“ се стопиха, от „Своге Сушард“ ни мамят
Iva Ivanova
210

Очевидно шоколадовата фабрика икономисва като за последно

 

Така любимата вафла „Морени”, която няколко поколения българи обичат да похапват, вече не прилича на вкусния, сочен десерт, който беше. От хрупкавото блокче е останало едно нищо в опаковката, като грамажът на фъстъченото лакомство прогресивно намалява, забелязаха потребители.

В момента „Морените” са вече толкова малки и тънки, че чак плуват в опаковката. Количеството вафла е пълен резил, само и само да оправдае цената си от над 1 лев. Обикновената в момента върви по 1.09 лв., а хипервафлата вече е 1.40 лв. Според етикетите първият вид тежи 36 гр., а вторият – 49.

Абсолютно нелоялна практика е количеството на продукт, традиционно познат от десетилетия, прогресивно да намалява, а цената да се покачва, дори това да се обозначава върху етикета, защото има подвеждане. Така въпросният производител, в случая Шоколадова фабрика „Своге“, заблуждава клиентите и удря по имиджа си, категорични са купувачите. Отгоре на всичко вафлата става все по-суха и трошлива, така че вече не е и така вкусна, оплакват се купувачите. „Явно пестят фъстъченото масло и затова вафлата е загубила и вкусовите си качества“, възмущават се хората.

Още по времето на соца, вафла „Морени“ беше любима на децата. Тогава лакомството беше плътно, по-дебело горе-долу двойно от сегашните модификации и с обилно количество фъстъци и фъстъчено масло. Сегашните обаче не позволяват да се отхапе и хапка, без да се натроши.

Абсолютен резил за производителите е да правят такава карикатура на хубавите вкусни „Морени“, само и само да се кичат с марката. Но тези вафли нямат нищо общо с класическото лакомство, в което не беше спестен нито шоколад, нито ядки.

Източник: Уикенд

Тагове:
Още от Uncategorized

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.