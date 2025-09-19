Линейките за Сияна и дядо и, са се бавили около час, признаха през сълзи шофьорите им в съда https://crimes.bg/uncategorized/lineykite-za-siyana-i-dyado-i-sa-se-bavili-okolo-chas-priznaha-prez-salzi-shofyorite-im-v-sada-3/172924 Crimes.bg

Около един час е закъсняла линейката, извикана за Георги Ламбев – дядо на Сияна Попова, която загина при тежко пътно-транспортно произшествие на пътя Радомирци–Телиш. Това стана ясно днес в съдебната зала от показанията на шофьора на екипа на Спешна помощ.

По думите му сигналът към Спешна помощ в Плевен е бил разпределен с около 30 минути закъснение. Тъй като в Червен бряг не е имало свободна линейка, на мястото е изпратена кола от Плевен. Така линейката за дядото пристига с около час закъснение, докато тази за Сияна е дошла приблизително за 50 минути – с 10 минути по-бързо.

За съжаление, за този близо един час детето е загубило битката за живота си. Сияна се е мъчила повече от час, преди да издъхне.

Тези думи се потвърждават и от шофьора на линейката, превозила самата Сияна. Той свидетелства, че колата е изпратена от Червен бряг и е пристигнала на мястото малко по-бързо, но и в двата случая – за Сияна и за дядо ѝ – закъснението е било фатално.

Делото за смъртта на Сияна и за тежката телесна повреда на дядо ѝ продължи с нови разпити. Изнесените факти поставят под съмнение работата и ефективността на системата за спешна медицинска помощ в страната.

Пред съда отново се събраха протестиращи граждани, които поискаха справедливост. „Не може дете да си отиде по такъв начин и държавата да не си свърши работата“, заяви една от протестиращите жени. Други добавиха, че „трагедии като тази се случват всеки ден, а институциите мълчат“.

„Искаме промени, за да не се повтарят подобни ужаси. Това е битка не само за Сияна, а за всички нас и за децата ни“, каза друг участник в протеста.

На заседанието присъства и семейството на Христина – младата жена, загинала след като бе пометена от АТВ в „Слънчев бряг“. Те изразиха солидарност със семейството на Сияна и подкрепиха исканията за по-строги наказания и реформи в системата за спешна помощ и пътна безопасност.

Засега от Спешния център в Плевен и Червен бряг не коментират случая.

