Красен Кралев черпи за щерка (СНИМКА)

Бившият министър на спорта Красен Кралев стана баща за втори път, научи ПИК.

С дъщеря го дари половинката му - модела Петя Велкова.

Мария Красен Кралева е поела първата си глътка въздух под вещите грижи на д-р Дяволов и екипа на "Майчин дом".

"Огромни благодарности и почитания към д-р Дяволов, към д-р Калчев и д-р Чучомишев, към Милен Божилов, д-р Онал и екипа на Turmed Services", не скри вълнението си гордият баща в социалната мрежа.

"Всички тези прекрасни хора и перфектни професионалисти дадоха всичко от себе си, за да изживеем огромното щастие да станем родители на една прекрасна девойка. Нека Мария да има щастлив и смислен живот", добави Кралев.

Разбира се, той отправи мили думи и към своята половинка: "Благодаря на моята любима Петя, за огромното щастие с което ме дари. Благодаря на Богородица, че закриля нашето семейство".

Под публикацията му в социалната мрежа колегите от ГЕРБ Деница Сачева, Росица Кирова и Николай Нанков честитиха на Кралев и Велкова благата вест.

Красен Кралев има и пораснала дъщеря - Криста, която преди две години бе абитуриентка.

