Ексклузивно: Вижте българската вдовица, която си избра да е любовница на брата на Зоран Заев (СНИМКИ)

Братът на бившия северномакедонски премиер Зоран Заев, Вице Заев, има дългокрака българска любовница, разкриват перфектно запознати.

Нещо повече, медията ни успя да се сдобие със снимки на русокосата нашенка, докато в продължение близо на месец тя отдъхваше на първия ръкав на полуостров Халкидики. Там компания ѝ правеше синът ѝ, който е от брака ѝ с петричанина Митко.

В Петрич всички знаят кой е Митко, но не заради самия него, а заради баща му. Последният беше известен в Града на милионерите с прякора Тошо Борсука и преди години беше прострелян публично пред кметството на града от свой познат. Години по-късно пък, синът му Митко се жени за русокосата красавица, но за съжаление сравнително скоро след брака им той се разболява и умира от рак.

Днес нашенката си е намерила по-перспективен и неслучаен интимен партньор в лицето на брата на бившия премиер на република Северна Македония Зоран Заев.

Вице Заев е известен, като един от големите и много успешни бизнесмени в Северна Македония. Той има имоти в Халкидики и върти бизнес в Северна Гърция, а името му нашумя у нас през 2020 година, покрай негов авер, който бе осъден от съда в Струмица за побой на българин в Македония.

Както сами може да видите от снимките българското гадже на Вице Заев е дългокрака красавица, а съдейки по външните битови белези, нашенката води доста луксозен начин на живот. В продължение на месеци тя редовно почива в Халкидики, носейки обувки, чанти и бижута за хиляди евро.

