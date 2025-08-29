ЕКСКЛУЗИВНО в crimes.bg! Красивата Гергана потвърди: Да, бременна съм! С Николай очакваме син “Благодарение на него децата ми получиха мъжко рамо след смъртта на баща им”, признава тя пред медията ни! https://crimes.bg/uncategorized/ekskluzivno-v-crimesbg-krasivata-gergana-potvardi-da-bremenna-sam-s-nikolay-ochakvame-sin/171245 Crimes.bg

Красивата Гергана, която от близо година е жената в живота на предприемача Николай Филипов, призна ексклузивно пред медията ни: “Да, вярно е! Бременна съм и с Николай очакваме раждането на нашия син.” По думите на бъдещите родители, новият живот трябва да дойде на бял свят в навечерието на Рождественските и Новогодишни празници, внасяйки още повече светлина и любов в живота им.

Припомняме, че м.г. нашата медия първа разкри как месеци след загубата на съпруга си и баща на двете й деца, изкусителната брюнетка отново се носи на крилете на любовта. Мъжът, покорил сърцето й е бургаският предприемач, познат на широката публика като доскорошен президент на ФК “Нефтохимик” и собственик на пристанище в морския град.

Днес ексклузивно и само за нас Гергана разказва как именно Николай е станал опора за нея и двете й деца след трагедията в последния ден на м. януари 2024 г.

“Атентатът срещу съпруга ми ме остави с едномесечно бебе на ръце и още едно дете на четири годинки. Като всички свои връстници, и те имат нужда от баща и от нормално семейство. За съжаление тази възможност им бе брутално отнета. Скоро големият ми син сподели: “Мамо, и аз искам да си имам някой, на който да казвам “тате”. Смятам, че всяко дете заслужава у дома да има човек, който да е опора и подкрепа. Точно това е Николай за моето семейство. Той беше до нас в най-тежките и мрачни моменти, и любовта ни се роди на база неговата закрила и присъствието му в живота ни”, спомня си с болка младата майка.

По думите й той дава най-доброто от себе си да бъде като баща за двете сирачета на Гергана. “Днес заедно с него създаваме ново семейство за децата ми, които винаги ще бъдат на първо място. И те, до колкото е възможно, ще се чувстват с една идея по-спокойни и защитени”, споделя ни половинката на бизнесмена.

Любовта им първоначално предизвиква разнопосочни реакции, т.к покойният й съпруг приживе е имал общи бизнес начинания с Филипов. Истината е, че точно Николай е човекът, който неотлъчно е до Гергана в най-тежкия момент от живота й, когато тя остава съвсем сама, с две малки деца, а срещу семейството й са насочени хиляди медийни прожектори, мотивирани от нездравия интерес на журналисти, политици и магистрати. Той й помага да преживее загубата по-лесно, поемайки грижите не само за нея, но и за най-близките й хора. Точно като по филмите, мъката и препятствията ги сближават неимоверно, а от пепелищата на трагедията възкръсва любовта, свидетелстват близки до двойката.

Днес, близо година по-късно, Бог изпраща нов живот, който още по-силно да скрепи връзката им. Редакцията ни се присъединява към пожеланията за безпроблемно раждане и щастливо посрещане на новия член в семейството на Николай Филипов. Той е сред най-изявените мъжки татковци в родния Бургас и има трима сина. Гергана от първия си брак има син и малка дъщеричка.

