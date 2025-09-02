ЕКСКЛУЗИВНО! Maxi Park Hotel & SPA Велинград отваря топ ресторант и луксозно СПА за ценители

Впечатляващ, 5-звезден гурме ресторант отваря врати в Maxi Park Hotel & SPA Велинград след грандиозната реновация това лято. Там ценителите ще удовлетворят потребностите си от изтънчен вкус и естетика, а шеф-готвачите ще поднасят кулинарни колаборации от националната, регионална и световна кухня, както и топ предложения от енотеката на хотела.

Почитателите на божествената напитка още на 6 септември т.г. ще се впуснат във винено арт приключение със съдействието на Dali Vino, а дегустацията ще върви ръка за ръка с рисуване и отключване на креативността.

Безспорно най-чаканото събитие от гостите е отварянето на обновената СПА зона, където грижата за здравето ще се превърне в истинско изживявате за сетивата с луксозните сауни, парни бани, джакузита, билкова сауна и всички технологични способи за възстановяване на тялото и духа.

Като прекрасно допълнение към насладата от СПА-преживяването идват и звуковите терапии, които ще се проведат на 13-ти и 27-и септември в реновирания хотелски комплекс.

На 20.09.2025 г. пък гостите на Maxi Park Hotel & SPA Велинград ще могат да наблюдават изпълненията на фолклорен ансамбъл, защото връзката с българските ни корени винаги е била прекрасно подчертана не само в музикалната програма, но и чрез храната и интериора на хотела.

Макар, че Коледа и Нова година още са сравнително далеч, подготовката на празничната програма тече с пълна сила. Още на 30 декември настроението ще подгряват Тино и Дара Екимова. В новогодишната нощ гостите ще вдигат наздравици в компанията на примата на попфолка Глория, заедно с народните певици сестри Ива и Велислава Костадинови и DJ парти. В първата вечер на 2026 г. пък посетителите ще се забавляват със скечовете на Николаос Цитиридис, издадоха от управата на Maxi Park Hotel & SPA Велинград.

Източник: informiran.net