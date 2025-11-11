ЕКСКЛУЗИВНО! Чаена церемония от Далечния Изток, калиграфия, хайку и български билки ще представи FesTEAval в Централни хали

Централни хали стават царство на чая и домакин на живописни тематични церемонии от Япония, Китай, както и ритуали от Латинска Америка, посветени на изцеляващата напитка. Всичко това софиянци и гости на столицата ще съпреживеят на

15 и 16 ноември 2025 г., когато в сърцето на града ще се проведе уникалният FesTEAval, посветен на чая и чайните традиции от цял свят.

По време на фестивала посетителите ще могат да опитат чайове от различни държави, да наблюдават демонстрации на традиционни чайни ритуали и да се насладят на дегустации. Атмосферата ще бъде обогатена с вдъхновяващи лекции за ползите и културата на чая, а специалните срещи с производители и ценители на тази напитка ще превърнат събитието в истински празник на сетивата.

FesTEAval обещава два дни, изпълнени с аромати, вдъхновение и пътуване през различни култури – само чрез една чаша чай.

Посетителите ще се докоснат до спецификата в поднасяне на чай от Япония и Китай, известни като чаени церемонии, ритуално приготвяне на латиноамериканската напитка мате, а също така ще се насладят на изкуствата на Далечния Изток хайку и калиграфия. България също има хилядолетни традиции в лечението с билки и изцеляване на множество болести с помощта на чайове. Родната практика също ще бъде представена по време на FesTEAval, разказаха организаторите.

📍 Място: Сцена Централни хали (Ниво -1)

🕒 Кога: 15 и 16 ноември

🎟 Вход: Свободен

Източник: crimesbg.com