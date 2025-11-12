ЕКСКЛУЗИВНО! Black Friday Weekend в MAXI наближава!

Мечтаете за луксозна почивка, в която да се насладите на прекрасните моменти от живота с най-близките си хора? Сега е моментът да я планирате, а Черният петък е идеалният шанс за изгодни условия!

Само от 29 ноември до 1 декември можете да направите резервация за периода 10 януари - 15 юли 2026 г. и да се възползвате от страхотните -30% отстъпка!

Междувременно гостите на Maxi Park Hotel & SPA Велинград ще се насладят на уикенд, посветен на изтънчения вкус и истинско гурме изживяване с шеф Манчев.

От 21 до 23 ноември ги очакват апетитни почивни дни, където вкусът, ароматът и атмосферата се преплитат в незабравимо преживяване с виртуоза в кухнята.

В петък, 21 ноември 2025 г. е организирана вечеря на блок маса, а част от специалитетите са създадени лично от шеф Манчев.

На следващия ден, в събота през деня ще имате възможност да присъствате на изключителен Masterclass, благодарение на който да усвоите нови техники и рецепти. Ще се насладите и на дегустация на различни вина с любезното съдействие на професионален сомелиер.

А в събота вечер гостите ги очаква 4-степенно дегустационно меню, изцяло приготвено от шеф Манчев, в компанията на уникалния саксофонист milen_sax на живо, за една наистина специална кулинарна вечер. Впечатляващият, 5-звезден гурме ресторант отворил врати в Maxi Park Hotel & SPA Велинград след грандиозната реновация това лято, ще стане истинска сцена, където талантът на прочутия кулинар ще се разгърне с пълна сила. Там ценителите ще удовлетворят потребностите си от изтънчен вкус и естетика, а шеф-готвачите ще поднасят кулинарни колаборации от националната, регионална и световна кухня, както и топ предложения от енотеката на хотела.

През целия уикенд за най-малките гости е подготвена щура и забавна детска анимация, а любителите на изтънчен релакс могат да се насладят на обновената СПА зона, където грижата за здравето ще се превърне в истинско изживявате за сетивата с луксозните сауни, парни бани, джакузита, билкова сауна и всички технологични способи за възстановяване на тялото и духа.

Местата са ограничени. Резервирайте сега на интернет адрес https://maxivelingrad.com/.