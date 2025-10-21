ДСК нагло окупира възтесен тротоар в сърцето на София

Вече месец ДСК, в която тече ремонт, окупира без друго твърде тесния тротоар на едно от възловите кръстовища в сърцето на София - на ул. Алабин и ул. Цар Калоян, от което води началото си и Графа. Той е още по-стълпен, защото редом се намира хипермаркет, както и много заведения за бързо хранене.

Около банката не само съвършено незаконно са поставени огради. Но и още по-неправомерно вътре паркира автомобил. От една страна върху тротоара, което е категорично забранено, от друга страна в нарушение на режима на Синя зона.

Случвало се е да се намества дори и строителна техника.

Въпреки че безобразието е отдавна, няма никаква реакция нито от районната, нито от градската администрация. От другата страна на градинката пред хотел Рила, заради ремонт в сграда над ОББ на ул. Алабин пък често паркира върху тротоара и плочките на зелената зона и друга товарна техника. А само преди седмици бяха изчистени многократно показваните от 19 минути незаконно паркиращи там насред градината возила на мургави съграждани. Сега техни представители честичко преспиват по пейките или мачкат тревата в градинката, което също не е в реда на нещата, освен че плашат с вида и поведението си и преминаващите деца и туристи, млади майки и възрастни дами.

Източник: 19min.media