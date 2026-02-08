Дара избрана за Евровизия още през 2019 г.

Както повечето неща в родината, конкурсът за избор на български представител на Евровизия 2026 за пореден път мина с огромен скандал. Победителката Дарина Йотова – Дара за малко да се откаже от участие в световния музикален форум, след като я обвиниха, че е спечелила местното състезание преди седмица с фалшифициран вот. Архивите обаче пазят информация, че Дара всъщност веднъж вече се е разминала с големия конкурс, след като е била избрана да ни представи на него, само че не с публична, а с вътрешна селекция. Това е станало през 2019 г.

Дара е трябвало да представи България на Евровизия в Израел две години след като Кристиан Костов печели за страната ни второ място – най-високото, до което сме се изкачвали до момента на този форум. Родената във Варна звезда по онова време е доста близка с младия певец с българско-руски корени. Запознава се с него още когато участват в 4-тия сезон на шоуто „Х Фактор“ по Нова тв. Тогава тя е на 17 години, а той – на 15. Дара се класира трета, Кристиан – втори, а победителка е Християна Лоизу. Костов пее на Евровизия през 2017 г., избран с вътрешен конкурс, след като година по-рано Поли Генова – избрана по същия начин, заема 4-то място на тази сцена. След тях идва ред на специално сформираната за световния форум група „Екуинокс“, в която влизат Жана Бергендорф, Владо Михайлов, Георги Симеонов – Джей Джей и афроамериканиците Джони Манюел и Трей Кембъл. Тази група също е избрана с вътрешен конкурс – от специалисти, посочени от самата телевизия и без публично гласуване. Тя се класира на 14-о място, което е голям успех, тъй като в Евровизия 2018 участват цели 43 държави. Огромната Русия например дори не стига до финал. Въпреки това в България приемат 14-ото място като провал и на следващата година БНТ се оттегля от музикалния форум.

Оказва се обаче, че решението за оттегляне е взето, след като вече е имало избран участник за Евровизия 2019, чиито финали са проведени в Израел. Този участник е била именно Дарина Йотова – Дара. Самата тя разказа пред вестника ни тогава, че се е разминала на крачка с Евровизия – избрана де юре, след което БНТ се отказва от конкурса. „Радвах се, за мен би било чест да представя България на Евровизия. Това е солидна платформа, която дава голяма популярност за кратък период от време. Много е важно обаче това да се случи с подходяща песен, която харесвам и която ме отразява като артист, а не с парче, излято по матрицата на конкурса“, споделя тогава певицата. И уточнява, че не страда за пропуснатата възможност. „Не бих променила нищо в живота си до момента. Всичко, което се е случило, е урок и ме движи напред“, казва още Дара през лятото на 2019 г.

Очакваше се тя да бъде изборът на България за следващите участия в Евровизия, но късметът отново й обърна гръб. Когато БНТ се отказа от вътрешните конкурси и се обърна към публично-частното партньорство. Това означаваше, че телевизията трябваше да намери продуцент, готов да финансира участието ни. Той избира музиканта, когото да изпрати на международното състезание. През 2020 г. въпросният продуцент се оказа Геновева Христова с дружеството си „Лигна груп“. Тя избра Виктория Георгиева – също варненка, връстница на Дара и като нея и Кристиан – участничка в 4-тия сезон на „Х Фактор“. Тя представи интересна песен, но заради пандемията световният конкурс не се състоя. Виктория ни представи там през 2021 г. Класира се на 11-о място. Следващата година, пак с публично-частно партньорство, изпратихме рокаджиите от „Интелиджънт мюзик проджект“, които не стигнаха до финала. Сред провала БНТ реши да направи 2-годишна пауза в музикалния форум. Страната ни отново се оттегли от конкурса, за да се завърне в него едва тази година.

През цялото време Дара продължи да работи. Цяла България е свидетел на развитието й на сцената. От една страна е музикалната й кариера – тя не спира да вади хитове, за които е печелила десетки награди. Година след като се разминава с първия си шанс за участие в Евровизия – през 2020-а, звездата влиза в най-хитовото шоу на Нова тв – „Като две капки вода“, където финишира на трето място. През 2021 г. става треньор в музикалното шоу на Би Ти Ви „Гласът на България“. За 4 сезона в него от отбора й излизат двама победители: Жаклин Таракчи от сезон 9 и Славея Иванова от сезон 11. През 2024 г. Дара влиза в танцовото шоу „Денсинг Старс“, където финишира на второ място, но до днес се коментира, че е заслужавала да бъде първа. Дори голямата звезда на родната естрада Богдана Карадочева отбеляза таланта й да танцува по време на участието си в журито на финала на националната селекция за Евровизия миналата неделя. Изпълнителката на химна на оптимистите – „Дано“, пожела на младата си колежка да отиде във Виена с парче, което позволява да разкрие не само музикалните, но и танцовите си дарби. Карадочева сравни Дара с Лайза Минели.

Всъщност още в началото на ноември стана ясно, че именно Йотова ще представи страната ни на музикалния форум, който ще се проведе през май във Виена. Това стана веднага след като БНТ обяви, че се завръщаме в състезанието за 70-ата годишнина от създаването му, която честваме през 2026 г.

Известни съмнения в избора на варненката се появиха, когато феновете на конкурса направиха собствена анкета „Кой искате да ни представи на Евровизия 2026? Дара се класира на второ място, а първото зае младата народна певица Мона, чиято музика е силно повлияна от родния фолклор. Тя събра доста точки и на официалния конкурс по БНТ в края на януари. В социалните мрежи бяха разпространени данни, че Мона спечелила двойно повече гласове от зрителите в сравнение с Йотова. От БНТ съобщиха, че въпросните данни не са верни.

Другият параграф, по който БНТ отнесе критика, е регламентът за избор на победител. 5-членното жури имаше възможност да даде до 25 точки на участник, а публиката – максимум 8. Това означава, че думата на журито тежи много повече от тази на зрителите, а в него имаше поне двама много близки до Дара музиканти. Това са Любо Киров, който има дует с нея, и Криско, който й беше ментор навремето в „Х Фактор“. Но и двамата не скриха, че са близки и с останалите изпълнители, които стигнаха до финала на националната селекция на 31 януари: Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, „Молец“, Мона, Прея, Роксана и „Инърглоу“.

Прогнозата не само сочеше кой ще е българският представител, но и че тази година има голям шанс на Евровизия да отидем с песен, която е силно повлияна от родния фолклор. На много хора им направи впечатление, че фолклорната линия беше силно застъпена по време на националната селекция – единствено Дара и Михаела Маринова направиха изключение.

Но Дара би могла да се впише идеално в такава концепция, защото специалността й в Музикалното училище във Варна, което е завършила, е народно пеене – по образование тя е народна певица.

Веднага след финала звездата беше обвинена, че е спечелила с подправен вот. Тя съобщи, че обмисля да се откаже от участието си във Виена, тъй като омразата, която я е заляла, заплашвала емоционалната й стабилност. В понеделник вечерта обаче беше разпространено отворено писмо, че въпреки всичко Дара ще пее на Евровизия през май. „Няма да се оставим на крадците на мечти! Казвам ние – защото отиването ми в Евровизия не е само за мен. Ако успея да се представя достойно – тогава ние всички, България, ще свети на картата“, пише в него.

Звездата съобщи, че ще работи в Букурещ върху три песни, които ще предложи за песенния конкурс. Те ще бъдат представени в специално предаване по БНТ1 на 28 февруари. В него ще бъде избрана една от тях, с която звездата ще се яви във Виена. Вотът ще е комбиниран – от жури и гласуване на зрители, както при избора на родния представител тази година.

