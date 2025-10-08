Бащата на Сияна: Телевизиите ме цензурираха, знам кой нареди това заглушаване

Бащата на загиналата Сияна - Николай Попов, публикува емоционален пост в социалните мрежи, в който заявява, че думите му пред медиите са били цензурирани и не са излъчени от нито една телевизия.

Попов разказа, че заедно с родителите на други убити деца и представители на сдружение „Ангели на пътя" е присъствал на заседание на съдийската колегия към Висшия съдебен съвет, където е поискал членовете му да изслушат близките на жертвите.

„Категорично заявих, че българският съд е пропит от корупция. Време е магистратите да признаят това и да изчистят 'гнилите ябълки', които са навсякъде. Да спрат да си играят със съдбите на хора", пише бащата на Сияна.

Той припомня и случаи като делото „Божидара" и трагедията с убития му дъщеря, изразявайки гняв от бездействието на институциите и риска извършителите да избегнат наказание заради политически и съдебни игри.

„Не ме е страх - нито от политици, нито от мутри. Няма какво да ми направят, защото вече ми взеха най-скъпото - живота на Сияна", пише Попов и допълва, че е приел борбата за справедливост като своя лична кауза.

Той твърди, че знае кой е наредил заглушаването на изявленията му пред медиите, но е категоричен, че няма да спре:

„Няма значение - няма да ме заглуши, нито ще ме спре. Моята кауза е чиста."

Постът на Николай Попов предизвика вълна от реакции и подкрепа в социалните мрежи, където хиляди потребители споделиха думите му и изразиха възмущение от предполагаемата цензура.

Източник: bgdnes.bg