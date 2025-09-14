Бащата на Сияна: Не гласувайте за мен, гласувайте за Мартин за „Будител на годината“ https://crimes.bg/uncategorized/bashtata-na-siyana-ne-glasuvayte-za-men-glasuvayte-za-martin-za-buditel-na-godinata-3/172587 Crimes.bg

Николай Попов – бащата на Сияна, която загина трагично при пътен инцидент, обяви, че е номиниран за наградата „Будител на годината“ в инициативата на БНР, но призова обществото да подкрепи друг номиниран – ученикът Мартин Атанасов.

„Благодаря за признанието – ще се радвам, ако съм успял да събудя някого. Най-вече спящата държава и нейните институции. За жалост те вече не спят – те са в кома“, написа Попов в социалните мрежи.

Той изтъкна, че сред номинираните има много достойни хора с каузи, но Мартин Атанасов изпъква със своята инициатива – създаването на първата интерактивна карта на черните точки по пътищата в България.

„Не искам да гласувате за мен. Гласувайте за Мартин. Младите хора трябва да са като него – инициативни, смели, умни и непримирими. Наш дълг е да им показваме, че са на прав път“, подчерта той.

„Мартин не се бие по улиците, не диша райски газ, не пуши трева, не хули полицаите. Той е едно чудесно българско момче с кауза“, добави бащата на Сияна.

Попов разказа, че загубата на Сияна е била причината Атанасов да предприеме действия и да изгради платформата chernapista.com, посветена на пътната безопасност.

Николай Попов – бащата на Сияна, която загина трагично при пътен инцидент, обяви, че е номиниран за наградата „Будител на годината“ в инициативата на БНР, но призова обществото да подкрепи друг номиниран – ученикът Мартин Атанасов.

„Благодаря за признанието – ще се радвам, ако съм успял да събудя някого. Най-вече спящата държава и нейните институции. За жалост те вече не спят – те са в кома“, написа Попов в социалните мрежи.

Той изтъкна, че сред номинираните има много достойни хора с каузи, но Мартин Атанасов изпъква със своята инициатива – създаването на първата интерактивна карта на черните точки по пътищата в България.

„Не искам да гласувате за мен. Гласувайте за Мартин. Младите хора трябва да са като него – инициативни, смели, умни и непримирими. Наш дълг е да им показваме, че са на прав път“, подчерта той.

„Мартин не се бие по улиците, не диша райски газ, не пуши трева, не хули полицаите. Той е едно чудесно българско момче с кауза“, добави бащата на Сияна.

Попов разказа, че загубата на Сияна е била причината Атанасов да предприеме действия и да изгради платформата chernapista.com, посветена на пътната безопасност.

Източник: eurocom.bg