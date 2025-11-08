Архангел Михаил начело на небесното войнство на Бога - на какво ни учи празника Архангеловден

Днес вярващите се събират, за да почетат един от най-силните и вдъхновяващи небесни покровители – Архангел Михаил. Той е мечът на Божията правда, стражът на светлината и закрилникът на човешките души. Денят му е празник на вярата, смелостта и духовната чистота – онези ценности, които ни крепят, когато животът ни изправя пред изпитания. Архангел Михаил ни напомня, че борбата между доброто и злото не се води само на небето, а и в сърцето на всеки човек. Този ден ни призовава да бъдем будни, да защитаваме истината и да не позволяваме на страха да угаси светлината в нас.

А този ден е още по-светъл и радостен за всички, които носят имената на небесните закрилници!

На 8 ноември празнуват всички с имената Ангел, Ангелина, Ангелинка, Михаил, Михаела, Михаила, Гавраил, Гаврил, Архангел, Серафим, както и носещите огнените и светли имена Огнян, Огняна, Пламен, Пламена. Това е и денят на всички, в чиито имена звучи коренът на радостта и светлината – Радослав, Радослава, Радка, Радко, Радмил, Радмила, Радостин, Радостина, Райко, Райна, Райчо, Рая, както и на Милен, Милена, Руси, Руслан.

По повод празника екипът на Иконопис БГ подготви тази интересна статия за смисъла на деня и за силата на небесните закрилници, които водят човека към доброто.

Светата Църква установила празника в чест на събора на светите ангели по преданието на светите отци, за да отличи истинското почитание на небесните сили от старите заблуди и идолопоклонство. Още в древни времена хората, отдалечавайки се от Бога, започнали да се покланят на творението – на слънцето, луната, звездите и дори на ангелите, като ги приемали за божества. Това било осъдено още в Стария Завет, където се говори за поклонение „на цялото небесно войнство“. Дори по времето на апостолите тази заблуда продължавала – някои еретици учели, че на ангелите трябва да се отдава същата почит, каквато и на самия Бог. Други дори твърдели, че именно ангелите са създали света и че архангел Михаил е „богът на евреите“. Затова Църквата ясно утвърдила, че ангелите са Божии служители, а не божества, и че само на Бога принадлежи истинското поклонение.

С времето се появили и други хора, които се занимавали с магьосничество и измамвали народа, като под името на „ангели“ всъщност призовавали зли духове. Особено в областта Колоса тези лъжеучения се разпространили широко – мнозина отдавали почит на ангелите така, сякаш са божества, което било форма на идолопоклонство. Когато Църквата осъдила тези заблуди, тя утвърдила истинското, благочестиво почитане на ангелите – като Божии служители и пазители на човечеството. Именно в Колоса, където по-рано хората тайно извършвали такива езически обреди, започнало открито и чисто празнуване на Събора на ангелите. В чест на архистратиг Михаил – водачът на небесните сили – били построени прекрасни храмове, сред които и чудотворният храм в Хони, издигнат над свят извор, където сам архангел Михаил се явил на свети Архип. Празникът на Събора на светите ангели бил установен през месец ноември – деветия след март, като символ на деветте ангелски чина, за които ни разказва свети Дионисий Ареопагит, ученикът на апостол Павел.

Според учението на Църквата ангелите са разделени на девет чина, подредени в три степени – висша, средна и нисша йерархия.

Най-близо до Бога стоят серафимите, херувимите и престолите.

Серафимите са шестокрили и пламтят от любов към своя Създател. Те горят от божествен огън и разпалват същата любов и у останалите небесни сили. Самото им име означава „горящи“.

Херувимите са изпълнени със светлина и знание. Те сияят с мъдростта, която идва от Бога, и я предават на другите, просвещавайки техните духовни очи. Името им означава „познание“ и „излияние на премъдрост“.

Престолите са духовни носители на Божието присъствие. Чрез тях се проявява Неговото правосъдие – те са като живи престоли, върху които по тайнствен начин почива Божията слава. Те вдъхновяват земните управници и съдии да действат справедливо и по Божия воля.

В средната йерархия на ангелите влизат три чина – господства, сили и власти.

Господствата са свободни духом и с радост служат на Бога. Те вдъхновяват земните управници да властват мъдро и справедливо и учат хората да владеят себе си – да побеждават страстите и да подчиняват волята си на Божията.

Силите са носители на Божията мощ. Те вършат чудеса, укрепяват вярващите в трудности и дават сила на Божиите избраници да изцеляват, да търпят и да преодоляват изпитанията с благодарност.

Властите имат сила над злите духове. Те предпазват хората от дяволски изкушения, подкрепят борещите се със страстите и утвърждават добрите в духовните им подвизи.

В най-нисшата небесна иерархия са началата, архангелите и ангелите.

Началата ръководят по-нисшите ангели и се грижат за реда в света. Те пазят народите и управниците, като ги наставляват да действат справедливо и с мисъл за общото добро, а не за лична изгода.

Архангелите са Божии вестители, които откриват Неговата воля на хората. Те укрепяват вярата, просвещават умовете и носят послания на надежда и спасение – както Архангел Михаил и Архангел Гавриил в Писанието.

Ангелите стоят най-близо до човека. Те пазят всеки вярващ, вдъхновяват доброто, изправят падналите и никога не ни изоставят, стига да потърсим помощта им с искрено сърце.

Всички небесни сили, макар и различни по чин, се наричат ангели, защото това име означава служение. Те всички са Божии вестители и изпълнители на Неговата воля, които предават светлината и любовта Му от висшите чинове към хората на земята.

В Книгата на пророк Даниил четем как един ангел заповядва на друг да изтълкува видението, което показва, че по-висшите ангели откриват Божията воля на по-нисшите и ги изпращат при хората.

Православната Църква, която се нуждае от небесната помощ, празнува Събора на светите ангели на 8 ноември – в деветия месец, в чест на деветте ангелски чина. Денят символично напомня и за „осмия ден“, когато, според Свещеното Писание, ще настъпи Страшният съд: „ще дойде Син Човечески (и Божий, праведният Съдия) в славата Си, и всички свети Ангели с Него… И ще изпрати Ангелите Си с гръмогласна тръба, и ще съберат избраниците Му от четирите вятъра“. Нека и ние бъдем сред онези, които тогава ще се съберат при Божиите избраници!

Начело на всички небесни сили стои светият архистратиг Михаил, избран от Бога за техен вожд. Когато сатаната се възгордял и отпаднал от небето, Михаил събрал ангелските войнства и възкликнал:

„Да внимаваме, добре да застанем пред нашия Творец и да не мислим за това, което е противно на Бога! Да видим как паднаха онези, които бяха създадени с нас и споделяха божествената светлина! Погледнете как заради гордостта си за един миг паднаха от светлината в мрака!“

Тогава архангел Михаил и цялото небесно войнство започнали да славят Светата Троица с думите:

„Свет, свет, свет е Господ Саваот! Цяла земя е пълна с Неговата слава!“

Оттогава това единодушно възхваляване на Бога се нарича Събор на ангелите – небесно единение в прослава на Отца, Сина и Светия Дух, към което се присъединяваме и ние на земята с благодарност и вяра.

Източник: ИКОНОПИС БГ