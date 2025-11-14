Анна-Шермин се оказа циганка

Фолк певицата Роксана потвърди, че шармантната Анна-Шермин от „Ергенът: Любов в рая“, е ромка. От няколко години звездата на ромската музика се познавала с момата с големи изисквания към мъжете до себе си. Тя била братовчедка на бившия й мъж Александър.

Анна-Шермин била добър човек, твърди Роксана. Двете се запознали през 2016-а или 2017-а, когато звездата се залюбила с втория си съпруг Александър. По-паметливите помнят, че тя се омъжи за него, бременна в 9-ия месец. Сватбата беше в края на юли 2017-а. Буквално часове по-късно се роди синът на двойката, който носи името на баща си. Детето е второ за гласовитата ромка, която известно време издържаше цялата си рода, както и родата на Александър. След това прецени, че й е писнало от компромиси със съпруга и брака си, и се разведе, за да се омъжи за трети път.

Въпреки развода Роксана не си позволява да говори лошо за родата на бившия си мъж. По думите й Шермин е много приятно момиче, с което може да си говори по цяла нощ.

Бащата на Анна-Шермин - Мейди Метушев

Певицата на практика потвърди слух, който се носи вече повече от месец, а именно, че във вените на Шермин тече ромска кръв. В началото на октомври в социалните мрежи бяха публикувани снимки на бащата на Анна - Мейди Метушев. От кадрите се вижда, че той като че ли е „от махалата“. Запознати веднага започнаха да шумят по форумите, че човекът е братовчед на Александър – бившият на Роксана. Едва сега певицата потвърждава тези слухове.

Известно е, че истинското фамилно име на Анна, която е от Ловеч, както и бившият на Роксана, е Метушева. Тя обаче се отказва от него на 10-годишна възраст, тъй като майка й се развежда с Мейди. Тогавашното момиче е било свидетел на домашен тормоз над жената и най-вероятно това е причината до ден-днешен да се прави на недостъпна за мъжете, изисквайки от тях да й свалят звезди, без да прави усилия да докаже, че е достойна за подобно отношение.

След развода на родителите на Анна, както е известно, майка й се омъжва в Израел и дъщерята заживява там заедно с нея. През ваканциите обаче е в родния си град Ловеч при баба си и дядо си, общува и с баща си, както и с роднините му.

Шермин отказва да признае публично за ромския си произход. Тя си е направила серия пластични операции и корекции от друг тип, вероятно за да го прикрие. „Преди няколко седмици обаче изтекоха и снимки преди корекциите. Анна ги коментира с присъщата си демонстрация на самочувствие. „На тези снимки пак съм красива, с малък нос и хубави устни, просто с боядисана черна коса и стил, който тогава беше модерен“, обобщава Шермин натуралния си външен вид.

Източник: Уикенд