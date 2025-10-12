Здравко Попов: Кризата във Франция е всеобща

Примирието и развитието на плана за Газа ще изолира Хамас" от Близкоизточния въпрос, ще създаде условия за функционирането на временното управление на Газа и ще задейства на този борд, чийто председател е самият Тръмп. Това каза Здравко Попов - бивш дипломат и част от Българското дипломатическо дружество, в предаването „Говори сега" по БНТ.

Той отбеляза, че натискът върху Нетаняху за сключване на споразумението от страна на САЩ е била голяма.

Той отбеляза, че ако „Хамас" не спази договореностите, ще се блокира по-нататъшното изпълнение на плана.

Здравко Попов коментира правителствената криза във Франция. Според него сме свидетели на липса на сценарии. „Да се върнеш към един подал си оставката министър-председател, при това с основания заради невъзможността да се състави правителство, говори за някаква безнадеждност", смята той.

Кризата във Франция е всеобща - финансова, политическа, икономическа. „Това е дори скритоевропейска криза, доколкото Франция е един от важните двигатели в европейската интеграция. „Дълговата криза на Франция е много по-голяма, отколкото гръцката дългова криза. Самата финансова евросистема трябва да намери някакви инструменти, с които да я подпомогне, иначе самата Централна европейска банка ще изпадне в тежка криза. В момента трескаво се търсят решения да се спаси Франция", обясни Попов.

Опциите според него са две - френският президент да подаде оставка и да предизвика предсрочни президентски избори или предсрочни парламентарни избори. Ръстът на крайната десница в момента е голям и се предполага, че при предсрочни парламентарни или президентски избори ще има голямо мнозинство в парламента или Льо Пен ще има голям шанс да стане президент на Франция, заяви дипломатът.

Франция в момента е обществено радикализирана, допълни Попов.

БНТ, „Говори сега"