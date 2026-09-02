Застрашена ли е сигурността на Европа след обвиненията на Германия към Русия за атака с дрон на летището в Лайпциг https://crimes.bg/po-sveta/zastrashena-li-e-sigurnostta-na-evropa-sled-obvineniyata-na-germaniya-kam-rusiya-za-ataka-s-dron-na-letishteto-v-laypcig/200328 Crimes.bg

Кой стои зад атаката и има ли връзка с новата вълна от хибридни заплахи?

Германия официално обвини Русия за открития преди по-малко от месец на летището в Лайпциг дрон с взривно вещество. Властите обявиха и допълнителни санкции срещу руски граждани и организации, ще бъде затворено и руското генерално консулство в Бон. Германските власти наредиха прекратяването на дейността на т.нар. „Руски дом" в Берлин. От своя страна Кремъл заплашва с последствия.

Освен това във вчерашния ден в подстанция в Бранденбург бяха открити малки самоделни взривни устройства, като целта е била да се предизвика късо съединение и мащабно прекъсване на електрозахранването.

В последните часове в Северен Рейн-Вестфалия също е имало проблем с енергийната инфраструктура. Органите на реда първоначално смятали, че става въпрос за техническа неизправност, но по данни на медиите може би е саботаж.

Припомняме, че в началото на август беше открит дрон на летището в Лайпциг, което е важно място за НАТО. Според разследването дронът трябвало да атакува украински товарен самолет „Антонов", но атаката се провалила, тъй като детонаторът на бомбата бил в неизправност. В района след това са открити части, които принадлежали на друг дрон.

Разследващите открили ДНК следа върху дрона, която може да бъде свързана с конкретно лице. Според местни медии в хода на разследването е открито поне едно лице, което е свързано с руската разузнавателна служба.

Това е първият случай, в който германски министри обвиняват Русия толкова откровено. От своя страна руският президент Владимир Путин обяви действията на Германия като грешка и заяви, че няма доказателства, че това е извършено от Москва.

Германският външен министър Йохан Вадефул отхвърли твърденията на руския президент Владимир Путин, че Берлин е "изфабрикувал" доказателствата за руска връзка в осуетеното нападение с дрон в Лайпциг миналия месец, за да може да обвини в Москва. "Обратното е вярно", каза Вадефул в кулоарите на среща на външните министри от ЕС в Уиклоу, Ирландия, ден след като страната му обвини Русия по случая и обяви наказателни мерки срещу Москва.

Министърът посочи, че ако изборите действително са играели някаква роля, то правителството е могло да си спести отправянето на обвинения към Русия точно сега, тъй като подобна стъпка "разбираемо би предизвикала доста дебати, особено сега на фона на предизборните надпревари в Източна Германия".

„Причините за това поведение трябва да бъдат обяснени. Като се имат предвид спадът на рейтингите и предстоящите предизборни кампании, включително например в Саксония, естествено възниква въпросът за политическото бъдеще на управляващия елит в Германия. Мисля, че това е свързано преди всичко с него. Смятам, че това е поредната грешка, тежка грешка. И според мен тя очевидно противоречи на интересите на германския народ", каза руският държавен глава.

Европейският съюз привика руския посланик в Брюксел. „Обсъждаме атаките в Лайпциг и е ясно, че те носят всички белези на държавно спонсориран тероризъм. Въпросът е какво ще направим по този повод. Вече привикахме руския посланик", заяви върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас. Тя направи изявлението в началото на среща на външните министри на страните от ЕС в Ирландия.

България изрази солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг, написаха от МВнР в X.

"Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са недопустими. България ще продължи да подкрепя решителните и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи и за гарантиране на нашата обща сигурност", заявиха още от МВнР.

Русия привика германския шарже д'афер в Москва Бернд Финке ден след като Берлин официално обвини Москва за инцидента с дрон на летище Лайпциг/Хале и обяви серия от ответни мерки.

От руското външно министерство съобщиха, че германският дипломат е бил извикан на 2 септември заради определените от Москва като „антируски действия и изявления на германските власти", предаде ТАСС.

Напрежението между двете държави се засили, след като на 1 септември германското правителство заяви, че смята Русия за отговорна за опита за атака с дрон на летището в Лайпциг.

В отговор Германия предприе редица дипломатически мерки. Берлин реши руското генерално консулство в Бон да бъде закрито на 18 септември. Предвижда се още прекратяване на споразумението, свързано с дейността на Руския дом в германската столица, както и засилване на контрола при влизането на руски граждани в страната.

Москва отхвърля обвиненията на германските власти и вече предупреди, че ще предприеме ответни действия.

Руският заместник-външен министър Александър Грушко заяви пред журналисти, че според Москва Германия е избрала пътя на ескалацията. Коментарът му беше направен във връзка с възможността напрежението да доведе до понижаване на равнището на дипломатическите отношения между двете страни.

Въпреки това Грушко посочи, че настоящата ситуация не изключва възможността за търсене на дипломатически решения.

Новите антируски решения на Германия, при които инцидентът с дрон на летището в Лайпциг се използва като претекст, са поредната тежка грешка на германските власти, която противоречи на интересите на техния народ, заяви руският президент Владимир Путин.

„Причините за това поведение трябва да бъдат обяснени. Като се имат предвид спадът на рейтингите и предстоящите предизборни кампании, включително например в Саксония, естествено възниква въпросът за политическото бъдеще на управляващия елит в Германия. Мисля, че това е свързано преди всичко с него. Смятам, че това е поредната грешка, тежка грешка. И според мен тя очевидно противоречи на интересите на германския народ", каза Путин.

Източници: БГНЕС, БТА