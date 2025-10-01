Заради "Северен поток": Издирван украинец е задържан в Полша за саботажа на газопровода

Полицията в град Прушков, Полша, задържа украинеца Володимир З., когото Германия издирва по подозрение в участие в саботажа на газопровода "Северен поток“, предава RMF24.



Мъжът е издирван с европейска заповед за арест, издадена от германски съд. Володимир З. е прехвърлен в окръжната прокуратура във Варшава, където скоро трябва да започне процедурата по екстрадиция в Германия.



Адвокатът на задържания, Тимотеуш Папроцки, отбеляза, че според защитата в момента няма основания за екстрадиция. Той подчерта, че поради пълномащабната война в Украйна и факта, че газопроводът принадлежи на руската компания "Газпром“, която финансира дейността на Руската федерация, е практически невъзможно да се повдигне обвинение срещу някой, който би могъл да участва в саботажа.



Папроцки добавя още, че в момента не е известно дали клиентът му лично е участвал в експлозията.



Германските следователи описват Владимир З. като инструктор по гмуркане. Според тях през септември 2022 г. той е пристигнал от Росток, Германия, в Балтийско море с яхта, след което се е гмурнал под вода и е поставил взривни вещества върху тръбопровода.



Експлозията в "Северен поток“



На 26 септември 2022 г. са станали три експлозии по тръбопроводите "Северен поток 1“ и "Северен поток 2“,които преминават по дъното на Балтийско море от Русия до Германия. В резултат на експлозията по тръбопроводите на ''Северен поток'' се получават масивни течове на газ.



Правителствата на САЩ, Обединеното кралство и ЕС обявиха по-рано, че става дума за целенасочен саботаж.



В началото на февруари 2024 г. Швеция прекрати разследването на саботажа на "Северен поток“ поради липса на юрисдикция.



Впоследствие Германия издаде заповеди за арест на всички заподозрени в саботажа на "Северен поток“ през 2022 г. Според германските власти всички заподозряни са украински граждани.



Украинцът Сергий Кузнецов, който бе задържан преди месец в Италия по подозрение в саботажа на газопровода, отрича участието си в него.



Апелативният съд в Болоня постанови екстрадирането на украинеца в Германи, той обаче отказа да бъде екстадиран.

https://www.focus-news.net/