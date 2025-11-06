ПО СВЕТА

ЮАР разследва случая с 17 граждани, попаднали като наемници в конфликта в Украйна

Република Южна Африка съобщи, че е получила информация за 17 свои граждани, въвлечени като наемници в конфликта между Русия и Украйна, и в момента предприема действия за тяхното завръщане, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

Според правителственото изявление мъжете са били примамени с обещания за изгодни трудови договори, но вместо това са се оказали въвлечени във въоръжени действия. Всички са на възраст между 20 и 39 години и понастоящем се намират блокирани в района на Донбас в Украйна.

Правителството на ЮАР посочва, че президентът Сирил Рамапоса е разпоредил разследване на обстоятелствата, довели до набирането на тези млади мъже за предполагаеми наемнически дейности. Не се уточнява на чия страна в конфликта са участвали южноафриканците.

В документа се припомня, че законодателството на страната забранява на гражданите да предоставят военна помощ на чужди държави или да служат в чужди армии без официално разрешение.

Още през август властите предупредиха младите хора да бъдат внимателни към фалшиви обяви за работа в Русия, които се разпространяват в социалните мрежи.

