Венецуела и САЩ пред война

Ескалира напрежението между Венецуела и САЩ. Президентът Николас Мадуро обеща да засили сигурността по границата си с Колумбия, след като администрацията на Доналд Тръмп изпрати три разрушителя и два десантни кораба с около 4000 морски пехотинци в южната част на Карибско море, пишат агенциите.

Вашингтон предложи рекордна награда от 50 милиона долара за информация, водеща до залавянето или елиминирането на Мадуро.

"Фокус" припомня, че след години на икономически натиск, дипломатически обвинения и множество санкции, Белият дом реши да затегне подхода си и открито да заплаши с военна сила режима на Мадуро, когото Тръмп и най-близките му сътрудници наричат "наркотерорист" и лидер на скандалния картел "Лос Солес".

Каракас обяви мобилизацията на цели 4,5 милиона членове на милицията, обещавайки да "защитава водата, небето и земята на Венецуела от чуждестранни агресори". Външният министър Иван Хил нарече действията на САЩ "пропагандна маневра" и "димна завеса", целяща да отвлече вниманието на американската общественост от вътрешните проблеми.

Тръмп подчертава, че основната цел на операциите е борбата срещу международните картели, които Министерството на правосъдието на САЩ е определило като пряка заплаха за националната сигурност.

"Тук ние наистина се борим с трафика на наркотици. Тук ние наистина се борим с бандите от наркотрафиканти на всички фронтове" отговори венецуелският вътрешен министър Диосдадо Кабейо, след като обяви, че от началото на годината са били конфискувани 52,7 т наркотици, или между 70% и 80% от общото количество, което преминава през Венецуела.