Тръмп твърди, че режимът в Иран е разпокъсан, но реалността е по-сложна

"Сериозно разпокъсано“ е начинът, по който президентът Доналд Тръмп описа иранското правителство, когато удължи прекратяването на огъня, за да му даде време да излезе с "единно“ предложение. Неявяването на Иран в Пакистан за втори кръг от преговори с вицепрезидента Джей Ди Ванс показа колко разединено е станало ръководството, твърди Белият дом.

Наблюдателите на Иран виждат нещата по различен начин. Иран настоява, че Съединените щати трябва да прекратят блокадата си на иранските пристанища, преди преговорите да могат да се възобновят, а много анализатори казват, че ръководството е по-сплотено, отколкото се представя.

"Мисля, че това е сериозно погрешно тълкуване на иранското ръководство“, каза Мехрат Камрава, професор по управление в Джорджтаунския университет в Катар, пред Беки Андерсън от CNN и добави: "Ръководството беше доста сплотено и видяхме това във воденето на войната и преговорите".

Управлението в Иран стана много по-сложно, откакто Съединените щати и Израел елиминираха повечето от висшите военни и политически лидери на режима, включително върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей. Група някога конкуриращи се служители от целия политически спектър на Ислямската република сега решава бъдещето на страната под заплахата от екзистенциална война и на фона на очевидното отсъствие на крайния вземащ решения, Моджтаба Хаменей, който наследи покойния си баща като нов върховен лидер.

Тези служители също са принудени да балансират визията си за бъдещето на Иран с вътрешния натиск от твърдолинейни групи, отказващи да обявят поражение, и външния натиск от стремежа на Тръмп да обяви победа.

И все пак, въпреки политическите си различия, тази група служители изглежда решена публично да демонстрира сплотеност, дори ако се различават по отношение на това как да се справят с войната и да водят дипломация със САЩ, според експерти.

"Различните фракции в иранското ръководство са по-съгласувани сега, отколкото преди войната“, каза пред CNN Трита Парси, изпълнителен вицепрезидент на Института за отговорно държавно управление Куинси. "Тъй като това е много по-малък кръг... този кръг е по-единен относно стратегията, която използва във войната“ в сравнение с предишните ограничения при Али Хаменей.

Демонстриране на единство

На фона на трескавите спекулации дали Иран ще присъства на преговорите тази седмица, Техеран поддържаше последователна публична позиция, че неговите преговарящи няма да участват. Той обвини Вашингтон в нарушаване на прекратяването на огъня и липса на "сериозност в търсенето на дипломатическо решение“.

Дори преди войната, под ръководството на Али Хаменей Ислямската република поддържаше ясен списък с "червени линии“, включително правото да обогатява уран, продължаване на разработването на ракети и подкрепа на своите прокси групи – изисквания, които тя въведе в настоящите преговори с администрацията на Тръмп.

Политическото ръководство на Иран се старае да разсее съобщенията за вътрешни борби и да проектира единен подход към военните цели и стратегията за преговори на страната.

"Разговорите за разделения между висши служители са уморен политически и пропаганден ход от противниците на Иран“, написа в сряда в предаването X Мехди Табатабай, заместник-говорител на иранския президент. "Единството и консенсусът между бойното поле, обществеността и дипломатите в този момент са изключителни и забележителни".

Режимът издигна един служител, който да въплъщава това единство. Мохамед Багер Галибаф, дългогодишният председател на парламента на страната и бивш командир на Революционната гвардия, ръководи първия кръг от преговори със САЩ в Исламабад и сега се разглежда като една от основните фигури, представляващи Ислямската република.

И все пак, дори когато Галибаф кацна в Исламабад за първия кръг от преговори, той беше придружен от безпрецедентен екип от ирански служители, представляващи разнообразен политически спектър, в това, което изглеждаше като умишлен опит да се демонстрира сплотеност.

"Има ли различия? Разбира се, че има“, каза Парси. Но да се прецени, че причината двете страни да не могат да постигнат сделка не е заради противоречивите послания на Тръмп, а по-скоро заради разпокъсаното иранско ръководство, е "откъснато от реалността“, каза той.

През уикенда САЩ и Иран изглеждаха близо до споразумение за прекратяване на седемседмичната война. След това Тръмп започна да публикува за текущите преговори в социалните медии и да разговаря с няколко репортери по телефона в петък сутринта, докато пакистански посредници го информираха за текущите разговори с ирански служители в Техеран.

Някои служители на Тръмп лично признаха, че публичните коментари на президента са били вредни за преговорите, отбелязвайки чувствителността на преговорите и дълбокото недоверие на иранците към САЩ.

Военновременни структури

Изправен пред заплахата от унищожение, иранският режим демонтира традиционната си система от съперничещи си центрове на власт, които се конкурираха в продължение на почти пет десетилетия. Нова военновременна структура вместо това консолидира преговарящите и политическите оператори под един военен чадър, целящ да изведе Ислямската република от кризата, без да признае поражение.

По улиците големи тълпи, представляващи твърдолинейните фракции на страната, се събират ежедневно в подкрепа на режима и срещу всяко споразумение с Вашингтон, което би поставило Иран в позиция на поражение.

Тези твърдолинейни възгледи доминират в парламента и държавните медии, където всяка възприемана готовност на иранските власти да позволят на Тръмп да обяви победа предизвиква остри критики. Когато външният министър Абас Арагчи отбеляза, че Ормузкият проток е отворен за търговско корабоплаване миналата седмица, той беше остро атакуван от твърдолинейните привърженици на режима, принуждавайки други власти да дадат бързи разяснения.

Тази военновременна структура се различава рязко от начина, по който Ислямската република се управляваше в продължение на 37 години под ръководството на върховния лидер Али Хаменей.

Синът му, Моджтаба, е назначен да ръководи страната, но все още се укрива. Според съобщенията, той е ранен или тежко недееспособен, което допълнително засилва несигурността дали дава ясни указания на подчинените си или те просто трябва да гадаят какво иска без конкретни инструкции.​​​​​​​

"Системата сега функционира по различен начин. В миналото имахме институции... които трябваше да обсъждат стратегически въпроси и да представят на върховния лидер консултативни бележки, за да може той да вземе окончателното решение“, каза Хамидреза Азизи, гостуващ сътрудник в Германския институт за международни и сигурностни въпроси.

"Достъпът до върховния лидер не може да бъде толкова редовен, колкото би трябвало да бъде. Това автоматично означава, че други длъжностни лица имат повече място за маневриране при вземането на решения за стъпките, които трябва да бъдат предприети по отношение на войната и мира", каза Азизи.

dnes.bg