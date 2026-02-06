The Telegraph: В Великобритания неофициално търсят заместник на Стармър

Във Великобритания депутатите от управляващата Лейбъристка партия обсъждат на частно ниво възможна замяна на премиера Кийр Стармър на фона на скандала, свързан с публикуването на материали по делото на Джефри Епстийн, съобщава The Telegraph, позовавайки се на източници.



Според един от депутатите ситуацията за Стармър е станала "екзистенциална“, тъй като "почти всички в частни разговори призовават за смяна на лидера“. Сред потенциалните кандидати за заместник се споменават Анджела Рейнър и Уес Стрийтинг.



На 4 февруари Стармър призна, че е назначил Питър Манделсън за посланик на Великобритания в САЩ, въпреки че е знаел за близките му отношения с Епстийн дори след произнасянето на присъдата. Премиерът заявява, че съжалява за ситуацията и признава, че много влиятелни лица "са подвели жертвите“.



Манделсън е назначен за посланик в САЩ през февруари 2025 г. През септември Министерството на външните работи на Великобритания прекрати правомощията му на фона на разследването по делото Епстийн. Според The Guardian, в електронна кореспонденция Манделсон нарича Епстийн "най-добър приятел“ и го призовава да "се бори за предсрочно освобождаване“. В същото време, ден преди оставката на посланика, Стармър заяви, че има пълно доверие в него и подчерта, че Манделсон е преминал щателна проверка преди назначаването му.



Изданието Politico, позовавайки се на британски служители, съобщи, че публикуването на кореспонденцията между Манделсон и Епстийн може да навреди на отношенията на Стармър с президента на САЩ Доналд Тръмп. Според източници, в Лондон са загрижени за възможния съдържание на кореспонденцията относно Тръмп. Както отбелязва Politico, Стармър ще трябва да публикува цялата кореспонденция между Манделсон и Епстийн по искане на британските депутати.



По-рано The Spectator съобщи, че на фона на този скандал Стармър е започнал да губи подкрепата си в Лейбъристката партия. Един от депутатите заявява пред журналисти, че не вижда изход от ситуацията за настоящия премиер.

