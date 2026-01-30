Тежки изгаряния, ампутации: 300 000 ранени цивилни в Украйна

Близо четири години след началото на агресивната война на Русия срещу Украйна броят на тежко ранените цивилни граждани продължава да нараства, съобщи в четвъртък, 29 януари, в Мюнхен неправителствената организация Handicap International (HI). Сред пострадалите по време на руската военна агресия има хора с изгаряния и ампутации и в момента съществува остра нужда от помощни средства и специалисти. „Все повече хора се нуждаят от физиотерапия, протези и психологическа подкрепа“, се казва в съобщението.

Според данните на HI, около 300 000 души в Украйна са с наранявания, дължащи се на войната, някои от които са довели до ампутации на крайници , загуба на слух или зрение. Преди войната в Украйна са живели около 2,7 милиона души с увреждания, които „са непропорционално по-силно изложени на насилие и смърт и изпитват затруднения при достъпа до основни медицински грижи и помощ“, припомня неправителствената организация.

Много хора страдат и от посттравматично разстройство

„Значително е нараснал броят на заявките за рехабилитационни мерки от хора, получили травми в резултат на нападения с ракети и дронове или след експлозии на мини“, казва физиотерапевт от Днепър, цитиран от Handicap International. От организацията уточняват, че отделно от случаите на тежки физически рани, много украинци страдат от депресия и посттравматично стресово разстройство (ПТСР).

Според данните на сайта на Handicap International, от 2022 г. организацията е оказала рехабилитационна помощ на над 5600 души и психосоциална подкрепа на около 19 000 души. Тя е разпределила над 6000 помощни средства и е информирала над 230 000 души за опасността от мини и невзривени боеприпаси .

Над 1200 убити от касетъчни бомби в Украйна

Според данни на международната правозащитна организация „Хюман Райтс Уоч", от 2022 г. насам от касетъчни боеприпаси са били ранени или убити над 1200 души. Експертите предполагат, че броят на жертвите е много по-голям, тъй като през миналата година са регистрирани над 40 случая на използване на касетъчни бомби, а броят на жертвите не е отчитан.

Автор: Роман Сулима

Deutsche Welle