"Страховита бомба с тегло 500-3000 кг": Дали новите руски КАБ-ове могат да достигнат Киев?

Сергей "Флеш" Бескрестов, специалист по комуникации, радиоелектронна борба и разузнаване, коментира изказване на украински депутат за руските управляеми бомби (КАБ), които могат да "летят към Киев", предава УНИАН.



"Не разбирам защо да се създава паника от нищото и да се плашат хората. Какво си мислят всички, когато чуят думата КАБ? Ужасна бомба с тегло 500-3000 кг, която Русия хвърля по фронтовете на стотици. Но всъщност това не е КАБ, а бомба, към която са добавени крила (модул УМПК или Унифициран модул за планиране и корекция). Просто всички сме свикнали да я наричаме така. Евтин, масово произвеждан и опасен продукт", пише той в своя канал в Telegram.



Според него, в момента руснаците наистина са показали употребата на новия КАБ, реактивен планиращ боеприпас УМПБ-5Р.



"По същество това е евтина крилата ракета с бойна част с тегло 100 кг и съмнителна точност. Тя лети на разстояние 100-180 километра и в момента не може да лети по-далеч. И такива продукти по време на войната вече имаше няколко: "Бандерол", Д30“, побяснява Бескрестов.



Той припомня, че Украйна вече е атакувана с ракети, реактивни дронове "Шахед", а сега се появи и малък аналог на крилатата ракета.



"Утре ще направят нещо друго. Защо трябва да предизвиква паника? Няма да падат бомби с тегло 500 кг върху кварталите на столицата, както на фронта!", уверява "Флеш".



По-рано депутат Василий Мокан заяви, че руски управляеми бомби са започнали да достигат до Одеска област. Според него, в перспектива те могат да се превърнат в заплаха дори за столицата.

https://www.focus-news.net/