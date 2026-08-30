Сталин затварял хомосексуалистите в психиатрични клиники

Еднополовата любов била записана в закона като държавна измяна

Мъжете са съдени за политическа нелоялност и саботаж

През 1921 г. съветската полиция отива да провери обикновена вечеринка в Петроград. Съседите съобщават, че е твърде шумно и има прекалено много военноморски персонал. При влизането си униформените откриват изненадваща гледка: по средата на партито от около 90 човека стоят двама мъже, държащи се като булка и младоженец. Всички са задържани, но бързо са освободени. При Ленин съветското правителство все още се опитва да е толерантно - дори към онези, които обществото отхвърля. Но това не трае дълго.



Еднополовите връзки в Русия не са нещо, което държавата просто игнорира. Църквата ги осъжда в продължение на векове, смятайки ги за тежък грях. В същото време наказанията там през различните епохи са по-леки в сравнение със западноевропейските страни. Отлъчване, забрана за влизане в църква. Сурови по стандартите на времето, но не фатални.

Петър Велики променя всичко. През 1716 г. неговият Военен кодекс въвежда наказания за войниците хомосексуалисти под формата на изгаряне или доживотно заточение. Забележително е, че историците не откриват нито един документиран случай на реално прилагане на този закон.

Затвор за престъпниците

Еднополовите връзки са смятани за сериозно престъпление.

Болшевиките разрушават стария ред - църквата губи властта си, семейното право е пренаписано, а психиатрията започва да гледа на хората по различен начин. През 1918 г. правителството дори предлага напълно да се прекрати наказателното преследване за еднополови връзки. Авторите на тази инициатива, Щайнберг и Шрайдер, скоро напускат постовете си и предложението им остава на хартия. Това е типично за епохата. Идеите изпреварват политическата воля.

Тогава идва Сталин и всички приказки за толерантност приключват. През 1933 г. в СССР влиза в сила закон, който приравнява еднополовите връзки между мъже с престъпление. От 3 до 5 години затвор. На пръв поглед изглежда като специфичен закон с конкретно наказание. На практика нещата са по-сложни. Арестуваните по тази алинея почти никога не са съдени само за нея.

Към случаите са добавяни шпионаж и контрареволюционна дейност. Това е член 58, който проправя пътя за екзекуция. Показателен пример е поетът Николай Клюев. През 1933 г. той изпраща стихотворенията си на редактор на списание. Редакторът открива, че текстовете са написани от мъжка гледна точка и изисква експулсирането на автора. През 1934 г. Клюев е заточен - не по член 58 за содомия, а по член 58 за контрареволюционна дейност. През 1937 г. е екзекутиран като враг на народа. Същността на престъплението е едно. Правното оформяне е съвсем друго.

Ето защо няма статистика за тези случаи. Наказателни дела са заведени по различни закони, процесите са провеждани при закрити врати, а документите са съхранявани отделно. Държавата сякаш се срамува да нарича нещата с истинските им имена - и въпреки това ги наказва с най-голяма сериозност.

Отклонение от нормата

Интересното е, че самите власти не се страхуват от еднополовите връзки. Те са уплашени от нещо друго. Съветският проект създава нов вид човек - здрав, трудолюбив, отдаден на колектива, възпроизвеждащ следващото поколение строители на комунизма. Всяко отклонение от тази норма се тълкува като политическа нелоялност. Не грях, а саботаж.

Между другото, жените формално не са засегнати от закона. Но съдбата им не е по-лека. Тези, които са идентифицирани, са насилствено регистрирани в психиатрични клиники и изпратени на лечение. Съветската психиатрия от онова време може да превърне здрав човек в инвалид. Това не е метафора - това е описание на медицинската практика в епоха, когато инсулиновата шокова терапия и други методи с необратими последици са в арсенала. Официално това не е затвор. По същество - е унищожение.

През 60-те и 70-те години на миналия век натискът се засилва. Обиските стават все по-чести. Друг показателен факт: уличните нападения срещу хора с нетрадиционна сексуална ориентация, ако изобщо са разследвани, са формални. Говори се, че правоохранителните органи гледат на това с мълчаливо одобрение. Не само държавата преследва, но и създава условия, в които други преследват.

На 5 април 1972 г. в Москва хирург извършва първата операция за смяна на пола в СССР - жена става мъж. Лекарят е наказан. Операциите са забранени в продължение на 17 години. Самото съществуване на човек, който не се вписва в бинарната съветска норма, се счита за действие, противоречащо на социалистическата система. Това не е преувеличение, а дословният текст от официалните документи.

Не просто история

СССР се разпада през 1991 г. Законът за еднополовите отношения продължава още две години и е отменен през 1993 г. В този смисъл Русия следва световната тенденция - декриминализацията се случва приблизително по същото време в много страни от бившия Източен блок. Но осъдените по време на съветската епоха не получават реабилитация. Досега. Криминалните им досиета не са официално заличени, което ги лишава от редица социални права и помощи. Държавата отменя закона, но не призна, че го е приложила несправедливо.

Отношението към еднополовите връзки не е просто история за сексуалността, а история за това как държавата си присвоява правото да решава кое тяло се счита за правилно, какъв вид любов е приемлива и какъв човек заслужава да бъде наречен човешко същество. Странно е: колкото по-уверено правителството говори за ново общество на равни, толкова по-строго разделя хората на тези, които се вписват в това общество, и тези, които не се вписват.

Автор: Румяна Генадиева

trud.bg