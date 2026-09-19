НА ВНИМАНИЕТО НА СДВР! Лихвари от CASH&GO пребиха роми в кв. “Дружба”. Къде спи полицията? Десетки семейства излязоха на да защитят събратята си, униформените нехаят https://crimes.bg/kriminalno/na-vnimanieto-na-sdvr-lihvari-ot-cashgo-prebiha-romi-v-kv-druzhba-kade-spi-policiyata-3/201568 Crimes.bg

Лихварски погром, организиран в столичния кв. “Дружба” от мутрите на заложни къщи CASH&GO е на път да развали почивните дни на шефа на СДВР Николай Пелтеков, издадоха наши източници от мястото на събитието. В момента стотици роми се организират да излязат на бунт, защото лихвари са пребили зверски техен събрат.

Въпреки, че МВР на думи декларира как се бори с тарторите на бързи кредити, на практика тези типове вилнеят безнаказано и са жълти стотинки малтретират и тормозят докараните до просешка тояга хорица, изплака жителка на “Дружба”, станала свидетел на погрома.

По думите на неин съсед - посред бял ден ромско момче било нападнато от лихвари, работещи за CASH&GO, за да върне 150€, върху които са начислени безбожни лихви. Пострадалият е обяснил, че в момента няма от къде да ги вземе и помолил за отсрочка. Вместо това, мургавият софиянец бил повален на земята от биячите и ритан брутално в лицето, удрян е с метален бокс и целият е бил облян в кръв.

В негова защита пред жилищния блок се събрали десетки съседи от ромския етнос, които на свой ред също имали непосилни кредити към въпросната заложна къща CASH&GO.

Съпругата на бития подала сигнал в 8-мо РПУ, откъдето я уверили, че едва в понеделник ще придвижат сигнала й до прокуратурата.

На място дошли няколко патрулки, но вместо да издирят свирепите лихварски мутри, те се заели да разпръскват ромите и да ги увещават да се приберат по къщите.

Наши информатори от “Дружба” обаче ни увериха, че в социалните мрежи и онлайн приложенията, тормозените семейства се организират да излязат на бунт и дори вече са се свързали с няколко ромски лидери за помощ. Така че нищо чудно съботната нощ да завърши със затворени булеварди и тълпи от отчаяни хора, на чиито плещи тегнат зверски борчове, издадоха запознати със заверата.

CASH&GO е една от многото заложни къщи, които работят на територията на района. Офисът им е разположен на пазара в “Дружба”, ул. “Иван Арабаджията”. Същите имат филиал и в студентски град, в близост до Техническия университет, на ул. ул. „проф. Георги Брадистилов" 6.

Справка в регистъра EURid.eu сочи, че домейнът на CASH&GO - cashgobg.eu, е регистриран на дружеството ДАНЕДИ КОНСУЛТ ЕООД, с ЕИК 208095098. В Търговския регистър като управител и едноличен собственик е посочено лицето Даниел Иванов Александров. С него са свързани още 8 фирми, сред които “Дера Строй”, “Глобал Строй Къмпани”, “Дера Билд”, “Джанис България” и др.

Аналогичният домейн cashgo.bg, който е посочен в сайта на кредитното дружество, е регистриран на същия бизнесмен, с адрес бул. Симеоновско шосе 104, ет.3 и лице за контакт Христина Кременска.

В уебсайта на лихварите няма данни кой е реалният собственик, вместо това стои примамливият надпис: “Нашата цел е да ти помогнем с гъвкави условия, фиксирани вноски и без скрити такси. Дори ако имаш лошо ЦКР, ние ще направим всичко възможно, за да намерим решение за теб.”

Явно наистина тези неизвестни лица са готови да дадат бърз кеш на всеки закъсал софиянец, а после да му вземат скъсаната риза от гърба с брутален тормоз и кървав побой, коментираха запознати с дейността на подобни типове.

Редакцията ни искрено се надява след като събрахме достатъчно информация, СДВР да се събуди от сладката си дрямка и да приложи закона в цялата му строгост, а БНБ и Министерство на финансите да извършат скорошна проверка кой е босът на дружеството. Поне ако не искат София да бъде блокирана от бунтове на гладни, отчаяни и тормозени до краен предел роми.

Очаквайте продължение!

Източник: crimesbg.com