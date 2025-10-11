Северна Корея и Виетнам ще си сътрудничат в отбраната

Северна Корея и Виетнам подписаха споразумения за сътрудничество в области, включително министерствата на отбраната, външните работи и здравеопазването. Това съобщи KCNA днес, цитирана от Reuters.



Ръководителят на Комунистическата партия на Виетнам То Лам поведе делегация в Пхенян тази седмица, за да присъства на 80-годишнината от основаването на управляващата Работническа партия в Северна Корея.



Визитата на Лам e първото посещение на виетнамски лидер в страната от почти две десетилетия.

