Северна Корея и Виетнам ще си сътрудничат в отбраната

Северна Корея и Виетнам подписаха споразумения за сътрудничество в области, включително министерствата на отбраната, външните работи и здравеопазването. Това съобщи KCNA днес, цитирана от Reuters. 

Ръководителят на Комунистическата партия на Виетнам То Лам поведе делегация в Пхенян тази седмица, за да присъства на 80-годишнината от основаването на управляващата Работническа партия в Северна Корея. 

Визитата на Лам e първото посещение на виетнамски лидер в страната от почти две десетилетия.

https://www.focus-news.net/

