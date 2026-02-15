Рюте призова Украйна да получава само оръжия, препоръчани от НАТО

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призова всички западни страни да снабдяват Украйна само с оръжията, препоръчани от НАТО, и да не изпращат „ненужни оръжия“ заради медийното отразяване.

„Върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа, заедно с украинците, е съставил списък с оръжията, от които се нуждаят. Няма нужда да се доставят двустранни оръжия, които не са в този списък, независимо колко добре може да изглежда това в медиите. НАТО знае точно от какво се нуждае първо“, каза Рюте, говорейки на Конференцията по сигурност в Мюнхен.

trud.bg