Русия въоръжава Иран: Първите 20 изтребителя Су-35 вече са готови

Руският авиационен завод в Комсомолск на Амур завърши производството на 20 изтребителя Су-35, поръчани от иранските военновъздушни сили, като иранското министерство на отбраната в момента плаща за тяхната поддръжка в Русия, преди да бъдат прехвърлени в съоръжения в страната. Това следва изтекла руска военно-промишлена кореспонденция в края на 2025 г., разкриваща, че по това време 16 Су-35 са били в производство, за да отговорят на иранските поръчки. Въпреки че преди това заводът е произвеждал Су-35 с темп от само около 14 годишно, генералният директор на Обединената самолетостроителна корпорация Вадим Бадеха през май 2025 г. потвърди, че е започната работа за увеличаване на производството . Очаква се руските аерокосмически сили да видят намалени доставките на Су-35 през следващите две до три години, за да се отговори на иранските поръчки.

Изтекли документи на руското правителство в края на 2025 г. потвърдиха, че иранското Министерство на отбраната е поръчало 48 изтребителя Су-35 , след потвърждение от ирански официални лица, че са направени поръчки за неуточнен брой самолети. Доставките на учебни самолети Як-130 до съоръжения в Иран започнаха през септември 2023 г., като изглежда, че са специално предназначени за подпомагане на обучението на пилоти в страната, паралелно с усилията за обучение, предприети в Русия. Възможно е Су-35 да започнат да пристигат в Иран през 2026 г., като някои източници съобщават, че повредите по инфраструктурата на авиобазата Хамадан са основен фактор, който пречи на преместването на самолета в Иран. Съобщава се, че инженерните подразделения в момента работят по реконструкцията. Очаква се пристигането на изтребителите да бъде предшествано от доставката на усъвършенствани симулатори.

Закупуването на изтребители Су-35 далеч не е изолиран случай, като руски източници потвърдиха на 4 юни, че иранското Министерство на отбраната е поръчало 12 изтребителя Су-30СМ2 , които ще бъдат доставени втора употреба от средата на 2027 г. от руски фронтови части. Су-30СМ2 е по-малко сложен производен на същия дизайн на планера на Су-27, отколкото Су-35, и макар че използва общ двигател и подобно усъвършенствана авионика, той е не само далеч по-евтин и по-лесен за поддръжка, но е и по-подходящ за ударни операции и за обучение на екипажите на Су-35. Има множество индикации , че иранското Министерство на отбраната е направило поръчки и за по-усъвършенствани изтребители Су-57 от пето поколение , въпреки че значителното натрупване на поръчки означава, че не се очаква доставките да започнат до близо 2030 г.

Закупуването на първите изтребители от иранските военновъздушни сили след края на Студената война е особено важно поради ефективното използване на много по-старите си изтребители от времето на Виетнамската война по време на военни действия със Съединените щати и техните стратегически партньори. В края на април беше потвърдено, че изтребител F-5E от трето поколение на иранските военновъздушни сили е извършил успешно бомбардировка срещу лагер Бюринг в Кувейт, прониквайки през многослойни американски и доставени от САЩ кувейтски противовъздушни системи. Впоследствие в началото на май беше потвърдено , че по-тежкият и по-далекобойният еквивалент на F-5 в иранските военновъздушни сили, подобно остарелият F-4E, е бил използван за успешно проникване над Саудитска Арабия. Тази операция стана известна само защото доведе до сблъсък между F-4 и поне един изтребител F-16CJ на американските военновъздушни сили, при който F-16 не успяха да свалят иранския самолет. Докладът повдигна въпроса за възможността F-4 да са извършвали проникващи удари по-широко.

По време на неотдавнашните военни действия със САЩ и техните стратегически партньори в Близкия изток, иранските военновъздушни сили доказаха способността си да запазят самолетите си въпреки високата интензивност на атаките, предприети срещу техните съоръжения. Успехите, постигнати с остарели типове изтребители, допълнително увеличиха възможността доставката на Су-35 да позволи провеждането на много по-значителни офанзиви срещу враждебни цели в голяма част от Близкия изток. Изключително дългият обсег на Су-35, с боен радиус от близо 2000 километра, предоставя потенциал за провеждане на проникващи удари дълбоко във враждебното въздушно пространство, докато способността му да действа от къси или импровизирани летища ще направи флота по-малко уязвим за нападения срещу авиобази и ще поддържа разпръснати операции. Въпреки че в много отношения е по-малко усъвършенстван от по-способните американски и китайски типове изтребители като F-35 и J-16, Су-35 е бил по-интензивно изпитан в бойни действия от всеки друг тип изтребител в света след Студената война в сложни операции „въздух-въздух" и е постепенно модернизиран, включително с интегрирането на нови поколения ракети „въздух-въздух".