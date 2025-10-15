ПО СВЕТА

Русия предаде на американския Конгрес информация за убийството на Кенеди

Членът на Американския Конгрес от Републиканската партия Анна Паулина Луна обяви намерението на руската страна да предаде информация, свързана с убийството на 35-ия президент на САЩ Джон Ф. Кенеди.

„Моят офис току-що получи съобщение от руското посолство, че посланикът на Русия в САЩ лично ще ми даде информация от правителството на Руската федерация относно убийството на Джон Ф. Кенеди. Това е документ от 350 страници“, написа Луна в социалната мрежа X.

Тя уточни, че Конгресът на САЩ се е опитал да получи достъп до тази информация още през 90-те години на миналия век, но безуспешно.

Руският посланик в САЩ е дал на Анна Паулина Луна копия от разсекретените съветски досиета за убийството на Джон Ф. Кенеди, съобщи посолството по-късно във вторник.

Джон Ф. Кенеди беше застрелян в Далас на 22 ноември 1963 г. Според официалните данни от разследването убийството е извършено от Лий Харви Осуалд, който е действал сам. Осуалд беше застрелян два дни след ареста му. През 1959-1960 г. той е живял в СССР и дори е работил като стругар във фабрика в Минск. Осуалд е бил женен за рускиня, която след това е заминала с него в САЩ.

През март Съединените щати публикуваха разсекретени документи за убийството на Кенеди, брат му политикът Робърт Кенеди и активист за правата на чернокожите Мартин Лутър Кинг. Американските власти, според закона, трябваше да разсекретят напълно данните за убийството на Кенеди до 2017 г. Президентът Доналд Тръмп, както и предшественикът му Джо Байдън, дадоха на американското разузнаване допълнително време да прецени дали публикуването на информация може да навреди на американските интереси и международните отношения.

Около 2200 файла – състоящи се от приблизително 63 000 страници – бяха публикувани на две партиди от Националната администрация за архиви и досиета на САЩ от администрацията на Доналд Тръмп. България също се появи в документите. Малко преди това президентът посети Центъра за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“ и заяви, че правителството няма да редактира „нищо“ и около 80 000 страници ще бъдат публикувани.

Меморандум на ЦРУ от 1991 г. разкрива, че Лий Харви Осуалд, убиецът на Джон Кенеди, е бил наблюдаван „внимателно и постоянно“ от КГБ, след като е избягал в Съветския съюз през 1959 г. Въпреки това е установено, че Осуалд ​​не е бил член на вече несъществуващата съветска тайна полиция.

Писмо с дата 15 март 1978 г., подписано от Сергей Чорнонох, представя изключителни твърдения относно плана за убийствата на президента Джон Ф. Кенеди и на Мартин Лутър Кинг-младши. Адресирано до посланикa на СССР във Вашингтон, то е препечатана версия на ръкописен оригинал, който също е приложен към документите. Чорнонох твърди, че е бил информиран за плановете на Лий Харви Осуалд ​​да убие Кенеди на 9 август 1963 г. в София, България. Съобщава, че тази информация му е предадена от консула в посолството на СССР в София Василев, и потвърдена от Бесера Асенова, описана като приятелка на консула. Съветският дипломат го е инструктирал да предаде тази информация на американското правителство, което той и направил. На 15 август 1963 г. информаторът се срещнал с вицеконсула на САЩ в България в кола на американското посолство на летище София и съобщил данните, предадени му от съветския консул.

Чорнонох твърди, че е предал тази информация на американски служители, включително американски вицеконсул на име Блекшир в София и на директор в Държавния департамент във Вашингтон, но предупрежденията му са били отхвърлени. Освен това той твърди, че е знаел предварително за убийството на Мартин Лутър Кинг, извършено години по-късно, като замесва Джеймс Ърл Рей като извършител преди събитието да се е случило.

Писмото също така включва твърдения относно методите на ФБР да окажат влияние върху него като свидетел, включително използването на лекарства, за да забрави тази информация. Чорнонох заявява, че е бил инструктиран от Комитета, разследващ тези убийства, на Камарата на представителите на САЩ да напише това писмо в началото на 1977 г. за тяхното разследване на въпросните исторически събития. Неговите твърдения обаче засега не са публично потвърдени и достоверността им предстои да се проверява.

