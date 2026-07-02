Пилотите на военни дронове в Украйна минават през смъртоносния тест "Killhouse"

В този елитен тренировъчен център бъдещите оператори се учат да боравят с оръжията, които променят облика на съвременната война. Пилотът се учеше да ловува. Вътре в склад, осеян с висящи гуми и метални обръчи, малък квадрокоптер се издигна от пода и бавно се придвижи към фалшив руски танк. Дрона премина през няколко обръча, след което се отклони към гума и я докосна, което я прати да се разбие в прашния бетонен под.

В "Killhouse" това беше урок. На бойното поле същата загуба на контрол може да означава загуба на дрона, преди той да успее да унищожи руска бронирана техника, да достигне окоп или да достави провизии на войниците, които се борят за живота си в зоната на смъртта, пише Business Insider.

"С дрон с FPV (First-Person View) не можеш да си позволиш да загубиш контрол", каза украински войник с позивна "Радио".

Безпилотните системи в Украйна, както във въздуха, така и на земята, пренасят провизии, направляват атаки и унищожават войски и превозни средства в безмилостни сражения. Но тези инструменти са толкова полезни, колкото са уменията на операторите им. Пилотите на дронове са обучени да летят при заглушаване, да се измъкват от защитните системи, да пестят батерията и да се адаптират към променящите се руски тактики.

Именно това е целта на академията "Killhouse", ръководена от украинския елитен 3-ти армейски корпус. Тя обучава нови пилоти и постоянно актуализира курсовете си с нови уроци от бойното поле. Тя привлича украински войници, както и чуждестранни доброволци, жадни да се учат от най-интензивната война с дронове в света.

Академията служи като важно напомняне, че във войната страната с най-скъпото въоръжение не е непременно тази, която печели. Въоръжените конфликти обикновено възнаграждават страната, която се учи най-бързо, докато бойното поле се развива. В тази война евтин дрон в ръцете на опитен пилот може да бъде опустошителен, но този резултат изисква интензивно обучение.

Пилоти на бойни дронове от 3-ти армейски корпус на Украйна създадоха академията "Killhouse" преди две години, когато Украйна търсеше начини да компенсира по-големите военни сили на Русия. Неспособни да се мерят с Москва в пряк военен сблъсък, украинските войски се обърнаха към евтини дронове, за да постигнат масова сила, да нанасят удари по скъпи цели и да спечелят асиметрично предимство.

Украйна е инвестирала средства и усилия в дронове, наземни роботи и други безпилотни системи,

превръщайки необходимостта на бойното поле в трудно спечелен опит. След като преди разчиташе на западни оръжия, за да отблъсне Русия, Киев сега използва своя боен опит, за да учи чуждестранни въоръжени сили как дроновете променят хода на войната.

"Killhouse" започна като основен курс за обучение по FPV, но оттогава се разшири, за да включи програма за напреднало обучение, инженерен курс за дронове с фиксирани крила и училище за безпилотни наземни превозни средства. Тези промени отразяват по-широките тенденции във войната. И тъй като безпилотната война се развива, обучението трябва да се променя заедно с нея.

Основният курс по FPV струва около 180 долара за украинците и двойно повече за чужденците, които съставляват около 5% от курсистите. Украинските войници получават отстъпка, докато военнослужещите с увреждания и членовете на 3-ти армейски корпус могат да посещават курса безплатно.

Някои курсисти са едва на 15 години, те трябва да получат разрешение от родителите си, докато други са на възраст над 60 години. Повечето участници са войници, но курсовете привличат и цивилни лица, както и работници от отбранителната промишленост, които искат да научат повече за дроновете, особено ако са ангажирани с работа в областта на военните технологии.

За Украйна предизвикателството вече не се свежда само до производството на дронове. Страната произвежда милиони на година. Сега тя се опитва да намери достатъчно хора, които да могат да ги пилотират достатъчно добре, за да преживеят електронната война, да се измъкнат от руската отбрана и да поразят целите в разгара на битката.

Украинските войски губят дни само за да стигнат до позициите си в зоната на сражение. Тогава те са изложени на най-голям риск.

Украйна превръща тежките бомбардировъчни дронове в транспортни средства за снабдяване, тъй като логистиката на фронтовата линия става твърде опасна за хората

Всеки месец около 250 курсисти участват в основния курс по FPV. Участниците в дневната сесия се обучават по шест часа на ден, шест дни в седмицата. Има и вечерна сесия за хора, които работят или учат, тя е само по три часа на вечер, но продължава 10 дни.

Програмата е трудна и не всеки успява да я завърши; само 80% от курсистите завършват, получавайки сертификат, удостоверяващ, че са квалифицирани пилоти на дронове. Тези, които не издържат заключителния изпит, могат да опитат отново по-късно.

Обучителната част от курса се провежда във временен модул, превърнат в класна стая, вътре в големия склад, където курсистите изучават основите на FPV дроновете, включително как са конструирани и как работят, и се упражняват в пилотиране на компютърни симулатори, преди да се изправят пред трасето с препятствия с 7-инчови квадрокоптери, стандартен размер за FPV дронове.

В склада има още два модула, които служат като наземни контролни станции, което позволява на няколко курсисти едновременно да преминават през трасетата с препятствия. Въпреки че е възможно да се пилотира с помощта на очила за виртуална реалност, те работят с компютърни екрани, което позволява на курсистите да работят в екипи, докато инструкторите наблюдават действията им отзад.

Учениците обикновено започват да работят по трасето с препятствия от гуми и метални обръчи на втория или третия ден, след като завършат упражненията на симулатора. За да се дипломират, те трябва да покажат, че владеят основните умения, които са най-важни в боя: излитане, зависване, прелитане през поне три препятствия и кацане. За да водят война ефективно, те ще искат да продължат да усъвършенстват уменията си.​​​​​​​

"Killhouse" е част от усилията на Украйна да превърне опита от бойното поле в нещо,

което може да се повтаря: да обучава пилоти, да усвоява нови уроци от фронта, да актуализира курса и да разпространява тези уроци.

Украйна наскоро подписа споразумения за дронове и сигурност с НАТО и страни от Близкия изток, а също така изпрати специалисти в чужбина, за да обучават чуждестранни въоръжени сили в областта на военните действия с дронове и противодействието срещу тях.

"Радио" заяви, че се водят преговори с няколко държави, включително някои членки на НАТО, за стартиране на курсове на „Killhouse“ в чужбина.

Новите данни от бойното поле са довели до подобрения в курсовете, а това постоянно актуализиране е в сърцевината на целта на академията. Войната с дронове се е променила значително през последните две години, откакто "Killhouse" стартира, и продължава да се променя, което принуждава инструкторите да адаптират курса, за да не се научават пилотите на тактики, които вече са остарели поради еволюцията на войната.

Една от най-големите промени във войната тази година беше стремежът на Украйна да замести хората с дронове за логистични мисии. Това направи летателните умения важни и извън рамките на атакуващите мисии. Дроновете вече са част от начина, по който украинските сили пренасят муниции, храна, вода и други провизии през райони, където изпращането на хора може да бъде фатално

dnes.bg