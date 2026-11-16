Синът на Ердоган на дипломатическа мисия в Ливан без официален пост, турският парламент поиска обяснение https://crimes.bg/po-sveta/sinat-na-erdogan-na-diplomaticheska-misiya-v-livan-bez-oficialen-post-turskiyat-parlament-poiska-obyasnenie/206001 Crimes.bg

Името му е споменавано от наблюдатели като възможен наследник на баща му

Посещението на по-малкия син на турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Бейрут миналата седмица, по време на което той се срещна с висшето ръководство на Ливан, стана повод за парламентарно питане в Турция, съобщиха местни медии, цитирани от АФП.

По време на тридневната си визита, започнала в четвъртък, Билял Ердоган, който не заема официален пост в турското правителство, се срещна с ливанския президент Жозеф Аун, премиера Науаф Салам и председателя на парламента Набих Бери.

Той проведе разговори и с великия мюфтия шейх Абдел Латиф Дериан, както и с други религиозни лидери, съобщиха официални представители.

45-годишният бизнесмен, придружаван от турския посланик в Ливан Мурат Лютем, посети и северния град Триполи, където разговаря с местни жители и по информация на медиите се срещна с внучката на османския султан Абдул Хамид II.

Визитата предизвика поредица от въпроси към турския външен министър Хакан Фидан, съобщи левият вестник „Евренсел“.

Депутатът Хайдар Алтънташ от малката дясноцентристка Демократическа партия поиска да разбере в какво официално качество Билял Ердоган е посетил Ливан и дали е получил дипломатическо възлагане от Министерството на външните работи или друга държавна институция.

Той постави и въпроса в какво качество турският посланик е придружавал сина на президента.

Алтънташ подчерта, че е от обществен интерес да се изясни дали лица, които не заемат държавни длъжности и не разполагат с официални правомощия, са осъществявали дипломатически контакти с представители на други държави.

Съгласно правилника на турския парламент на писмените депутатски въпроси трябва да бъде отговорено в срок от 15 дни.

Билял Ердоган, който ръководи и образователна благотворителна организация и участва активно в мрежи на гражданското общество, е вторият син на турския президент.

Името му е споменавано от наблюдатели като възможен наследник на баща му.

По информация на медиите самият Билял Ердоган е отричал да има политически амбиции. | БГНЕС