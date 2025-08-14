ПО СВЕТА

Най-малко 20 души са загинали при корабокрушение с мигранти край Лампедуза

Най-малко 20 души са загинали при корабокрушение с мигранти край Лампедуза
Спасители са извадили телата на поне 20 души, след като мигрантски плавателен съд се е преобърнал край южния италиански остров Лампедуза, съобщават ООН и местни медии, цитирани от "Ройтерс".

Спасителните екипи са открили 20 тела до момента, като операцията по издирване продължава. По първоначални данни между 70 и 80 души са оцелели.

Филипо Унгаро от Агенцията на ООН за бежанците (UNHCR) изрази "дълбока скръб" заради трагедията и предупреди, че още мигранти може да са в неизвестност в морето. В публикация в социалната мрежа X той посочи, че освен 20-те открити тела, други 20 души се водят за изчезнали.

Италианското вътрешно министерство не е отговорило веднага на запитване за коментар.

Случаят идва на фона на продължаващите опасности, пред които са изправени мигрантите при преминаване на Средиземно море към Европа.

 

Източник: news.bg 

