Китайци строят ключов мост в Белград за 94 млн. евро без конкурс

Китайски компании строят нов мост над река Сава, в сърцето на проекта „Белград на водаг“, но основна информация за договорите, избора на компании и условията на строителство остава недостъпна.

Мостът се сглобява от компоненти, произведени в китайската провинция Дзянсу, където оперира държавната компания China State Construction Engineering. Според финансовия министър Синиша Мали половината от стоманената конструкция вече е пристигнала в Сърбия. Проектът е планиран да бъде завършен до края на 2026 г.

Проектът, оценен на 94,1 милиона евро, е възложен без тръжна процедура, въз основа на междуправителствено споразумение, подписано между Сърбия и Китай. Нито Министерството на инфраструктурата, нито град Белград не дават отговори за изпълнението на проекта. „Трансперънси Сърбия“ смята, че тази липса на конкуренция ще повлияе на крайната цена. „Можем да предположим, че сметката ще бъде по-висока, тъй като няма конкурентен натиск“, подчертава Неманя Ненадич.

PowerChina, друг китайски държавен гигант, е изпълнителят на проекта. Компанията вече участва в няколко стратегически проекта в Сърбия, включително противоречивото ЕКСПО, често възлагани без конкурентен търг. Тази практика отново разпали напрежението, предизвикано от срутването през ноември 2024 г. на навеса на жп гарата в Нови Сад, при което загинаха шестнадесет души. Там проектът също беше възложен без тръжна процедура на китайски консорциум China Railway International (CRIC) и China Communications Construction Company (CCCC). Сръбската прокуратура разследва предполагаема корупция, свързана с най-малко 18,7 милиона долара.

Строежът на новия мост се оспорва и поради разрушаването през юли миналата година на стария мост Сава, построен през 1942 г. и който е оцелял при опит за разрушаване от германските сили по време на отстъплението им през октомври 1944 г. Сдружението "Белград остава“ осъди пълната липса на прозрачност: адвокат Наумов, член на сдружението, твърди, че му е бил отказан достъп до договорите, уреждащи разрушаването и новото строителство, в името на „търговски тайни“. Документите, които е получил, показват, че градът смята, че разкриването на тази информация би навредило на PowerChina.

Местни компании също участват в проекта, но условията им на ангажимент не са известни. Белградската компания "Мостоградня инг" твърди, че работи в консорциум с "Милениум", група със значително присъствие в държавни проекти, но не е уточнила дали е отговорила на покана за участие в търг.

В доклада си за Сърбия от 2025 г. Европейската комисия изразява загриженост относно тези практики, отбелязвайки, че двустранните споразумения, използвани за тези проекти, заобикалят сръбския закон за обществените поръчки и увеличават риска от корупция. Въпреки тази критика Белград защитава партньорството си с Пекин, въпреки че Сърбия е една от регионалните опорни точки на китайската инициатива „Един пояс, един път“.

В свой филм БГНЕС вече разказа как как китайските кредити разширяват политическото влияние на Пекин чрез авторитарните режими в Унгария, Сърбия и Северна Македония. Непрозрачни заеми, подписвани чрез институции като Bank of China, водят до политически обвързаности. IБГНЕС