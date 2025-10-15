Мексикански и колумбийски наркокартели проникват в украинската армия

Членове на банди се присъединяват към Международния легион на Киев

Скрита в изоставена фабрика в западната част на Украйна, Kill House Academy е школа за пилоти на дронове за ерата на дроновата война. Оборудвана с препятствен паркур от обръчи и прозоречни рамки за тренировка на пилотиране на дронове, тя е обучила някои от най-добрите пилоти на безпилотни летателни апарати (UAV) в страната. Сред най-обещаващите новобранци беше пилот с позывной Aguila 7 (Орел 7) – бивш войник от специалните сили на Мексико, записал се в Украинската международна легия.

Но макар да се отличаваше в курса, изглеждаше, че имаше и други врагове освен руските войници. Eagle 7 всъщност беше пехотинец в страшния мексикански наркокартел Los Zetas и беше изпратен там, за да научи умения за управление на дронове, които да използва в нарковойните в родината си, според докладите.

Те предупредиха Киев, че членове на картела се инфилтрират в редиците на чуждестранните бойци в Украйна, за да се научат да пилотират камикадзе дронове с изглед от първо лице (FPV), които дават на пилотите панорамен изглед на целта, докато се приближават с експлозивен товар.

FPV вече доказаха, че са революционни на фронтовете в Украйна. Воюващите наркокартели в Мексико, които са ангажирани в собствена надпревара във въоръжаването с дронове, сега изглежда приемат тази технология.

Миналата седмица за първи път се появиха кадри на сикариосите, или наемните убийци, от картела Синалоа, които размахват нов „оптичен“ FPV дрон, модел, създаден в Украйна, който се контролира с кабел, а не с радио сигнал, за да се избегнат устройствата за заглушаване.

„Украйна се превърна в платформа за глобалното разпространение на FPV тактики“, заяви служител по сигурността в Киев пред Intelligence Online, френски уебсайт за сигурност, който пръв разкри новината за разследването на Eagle 7. „Някои идват, за да се научат как да убиват с дрон за 400 долара, а след това продават това знание на този, който плати най-високата цена.“

Колко точно наемни убийци от картелите са отишли в Украйна за „обучение“ с дронове остава загадка. Разследването през лятото е разкрило поне трима бивши членове на разпуснатата колумбийска партизанска организация Революционни въоръжени сили на Колумбия (Farc), които са били силно замесени в трафика на кокаин.

Днес не е трудно за член на картел да се впише в Украйна, тъй като Международният легион все повече разчита на новобранци от Латинска Америка.

Повечето са от Колумбия, където голям брой бивши служители на силите за сигурност са останали без работа след историческото мирно споразумение с ФАРК от 2016 г.

Макар мотивите им да са както финансови, така и идеологически – заплатата на легионер в бойна обстановка може да достигне до 3000 долара (2250 лири) на месец, което е много повече отколкото може да се спечели в Колумбия – те са много търсени, за да помогнат за запълването на пропуските в набирането на военни в Киев. Повечето от тях са преминали военно обучение в САЩ, а много от тях имат предишен боен опит в борбата с картели и партизани.

Смята се, че няколко хиляди са служили в Международния легион през последните три години, като до 300 са загинали.

Членовете на картелите се възползват от факта, че Киев разполага с ограничени средства за подходяща проверка на чуждестранните новобранци.

„През последните месеци получаваме сигнали, че както мексиканските картели, така и колумбийските престъпни групи се опитват да проникнат в украинската армия, за да научат техники, които да приложат в Латинска Америка“, заяви пред The Telegraph Александър Марчиниак, анализатор по въпросите на Латинска Америка в частната разузнавателна фирма Sibylline. „Картелите могат да използват дронове за най-различни цели – атаки и наблюдение един на друг и на силите за сигурност, както и за контрабанда.“

През последните години в Мексико се наблюдава огромен ръст в използването на дронове за атака – от само няколко инцидента през 2020 г. до над 40 на месец през 2023 г. Това отразява нарастващата милитаризация на наркокартелите, които наемат професионални бивши войници – много от тях от Колумбия – за да си осигурят предимство.

Дейността им изглежда е съсредоточена в засегнатия от картелите западен щат Мичоакан, където 11 колумбийци бяха арестувани за бомбен атентат по пътя, при който загинаха осем мексикански войници през юни.

Бандите, които носят униформи във военен стил, често са въоръжени с противопехотни мини, ракетни гранати и наркотанкове – импровизирани бронирани превозни средства, оборудвани с тежки картечници.

Една от групите, картелът „Jalisco New Generation“, дори има специална единица за дронове с емблема на ревера, на която пише „Operadores Droneros“. В социалните медии бяха споделени кадри, които претендират да показват мексикански банди, летящи с дронове и използващи ги за изстрелване на експлозиви.

Въоръжените дронове са почти създадени по мярка за нуждите на картелите: те могат да се използват за тероризиране и сплашване на цели градове с цивилни граждани и могат да пътуват в територията на врага, за да атакуват щабовете и конвоите на конкурентите.

Проникването на картелите в Международния легион на Украйна подчертава дългогодишната загриженост, че организацията – създадена набързо през първите дни на войната от украинския президент Володимир Зеленски, няма капацитет да проверява кандидатите по подходящ начин.

Много легионери са споделили пред The Telegraph, че военните и гражданските документи рядко се проверяват, което позволява на нежелани лица да се запишат. Когато тази вестник прекара известно време с една доброволческа единица в края на 2022 г., по-късно се оказа, че един от членовете е бил издирван финландски наркодилър, който по-късно е бил осъден на 13 години затвор за контрабанда, притежание на огнестрелно оръжие и нападение.

Такива съобщения са подарък за руските пропагандисти, които отдавна се опитват да представят Украйна като гнездо на чуждестранни престъпници и подкрепяни от Запада наемнически предприятия. Те също така ядосват много от колумбийските легионери, които настояват, че са там по легитимни причини.

Освен че получават достъп до огромно разнообразие от оръжия, чуждестранните доброволци могат да научат и редица техники за изработване на самоделни дронове за атака, много от които се разпространяват чрез видеоклипове с инструкции за самоделни изделия.

Междувременно Колумбия и Мексико са подложени на нарастващ натиск от страна на САЩ да предприемат мерки срещу картелите, след като Доналд Тръмп обяви, че определени мексикански картели вече ще бъдат третирани като „наркотерористични“ групи, а не като улични банди, поради нарастващата им огнева мощ.

