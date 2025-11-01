ПО СВЕТА

Канадският премиер се извини на Тръмп заради реклама

Lacho
35
Според Карни търговските преговори ще бъдат възобновени, когато САЩ са „готови“.

Канадският премиер Марк Карни потвърди в събота, че се е извинил на президента на САЩ Доналд Тръмп за реклама срещу тарифите с участието на бившия американски лидер Роналд Рейгън. 

Тръмп обяви, че ще увеличи тарифите върху канадски стоки с допълнителни 10 процента и прекрати всички търговски преговори, след като обяви рекламна кампания срещу тарифите за „фалшива“

„Извиних се на президента. Президентът беше обиден“, каза Карни пред журналисти в южнокорейския град Кьонджу, добавяйки, че търговските преговори ще бъдат възобновени, когато САЩ са „готови“. | БГНЕС, АФП

