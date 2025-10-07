Критиките към Урсула продължават, изправена е пред два вота на недоверие https://crimes.bg/po-sveta/kritikite-kam-ursula-prodalzhavat-izpravena-e-pred-dva-vota-na-nedoverie/174394 Crimes.bg

Три месеца след като оцеля след първия си вот на недоверие, Урсула фон дер Лайен е изправена не пред един, а пред два едновременни опита за сваляне на нейната Европейска комисия. Дебатът в Европейския парламент ще се проведе съвместно в понеделник от 17:00 часа централноевропейско време, докато гласуванията ще се проведат отделно в четвъртък по обяд, съобщава Euronews.

Въпреки че предложенията, внесени от крайната десница и крайната левица, са обречени на провал, те представляват ново предизвикателство за оставането на Фон дер Лайен на власт и стила на управление, който е подложен на засилен контрол от началото на втория ѝ мандат.

Една обща нишка свързва двете кандидатури: негативната реакция срещу търговската сделка между ЕС и САЩ и крайно неблагоприятните условия, които тя наложи на европейските износители.

Споразумението, което включва и необвързващи обещания за харчене на 750 милиарда евро за произведена в Америка енергия и инвестиране на 600 милиарда евро на американския пазар, остава подложено на силна критика от всички части на политическия спектър.

Според проучване 52% от анкетираните определиха сделката като "унижение“ за Европа.

Фон дер Лайен призна, че споразумението е "несъвършено“, но настоява, че е достатъчно "солидно“, за да се справи с търговските сътресения, предизвикани от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Патриотите за Европа (PfE) и Левицата, авторите на съответните предложения, споделят още едно оплакване: споразумението за свободна търговия между ЕС и Меркосур, което фон дер Лайен сключи през декември миналата година и чиито правни текстове сега са в процес на приемане. И двете политически групи изразяват загриженост относно потенциално вредното въздействие върху европейските фермери.

Те също така критикуват липсата на прозрачност от страна на фон дер Лайен, която вече е важна тема в опита през юли.

По останалите те се различават. Патриотите се оплакват от начина, по който Комисията се справя с нередовната миграция и "погрешните“ зелени политики, докато Левицата атакува "провала“ ѝ в справянето с климатичната и социалната криза, както и войната на Израел срещу Газа.

Миналия месец Урсула фон дер Лайен предложи частично суспендиране на Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел, ход, отдавна подкрепян от прогресивните законодатели. Одобрението сега зависи от държавите членки, които все още не са постигнали квалифицирано мнозинство.

"Планът е да се свали Комисията. Планът не е да се създаде нещо, където постоянно да повдигаме този въпрос отново и отново. Мисля, че е много ясно, че времето изтече", каза Томас Шанън, говорител на Левицата.

Вот на недоверие с предизвестен край

Както се случи през юли, очаква се Фон дер Лайен да оцелее след вотовете на недоверие благодарение на подкрепата на трите центристки партии: Европейската народна партия (ЕНП), Социалистите и демократите (С&Д) и либералите от "Обнови Европа“.

Проевропейската коалиция беше от основно значение за преизбирането на председателя на Комисията през лятото на 2024 г., но оттогава е все по-напрегната заради неформалното сътрудничество на ЕНП с крайната десница и големия тласък за опростяване на регулациите.

Въпреки острите си различия, центристите са съгласни, че Парламентът не трябва да омаловажава вотовете на недоверие във време на множество кризи у дома и в чужбина.

"Обнови Европа няма да играе тази двумесечна игра. Рискуваме да деградираме инструмент, от който може да се нуждаем при много по-сериозни обстоятелства. Този Парламент има други неща за вършене", обяви говорител на партията.

Зелените, които имат противоречиви отношения с председателят на ЕК, вероятно ще я подкрепят, въпреки че някои от членовете им може да гласуват в подкрепа на кандидатурата на левицата.

Това означава, че резултатите в четвъртък ще бъдат решително под необходимия праг: две трети от подадените гласове, представляващи мнозинство от 719 евродепутати.

През юли преброяването показа 360 гласа против нейното уволнение, 175 "за“ и 18 "въздържали се“.

И все пак самото съществуване на последователните предложения подчертава политическата поляризация, с която Фон дер Лайен се сблъсква във втория си мандат, наред с икономическата стагнация, войната с Русия, администрацията на Тръмп, китайската конкуренция и дезинформацията.

По време на дебата през юли председателят на Комисията отвърна на удара на критиците си, наричайки ги "руски марионетки“. Но тя също така протегна ръка, за да възстанови отношенията си с Парламента и да излекува пукнатините на центристката си коалиция.

"Признавам, че има членове, които може да не са подписали това предложение, но имат основателни опасения относно някои от въпросите, които то повдига. Това е съвсем справедливо. Това е част от нашата демокрация и аз винаги ще бъда готова да обсъждам всеки въпрос, който тази камара иска, с факти и с аргументи", каза тогава Фон дер Лайен.

