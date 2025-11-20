ЕК предлага "военна Шенгенска зона"

Европейската комисия (ЕК) предложи пакет за военна мобилност, който трябва да осигури бързо и безпрепятствено придвижване на войските в Европейския съюз.За това се съобщава на сайта на Европейската комисия, предава Цензор.НЕТ.



Съгласно предложението, страните-членки ще трябва да дават разрешение за транзит на войници и техника през тяхна територия в рамките на три дни, вместо сегашните 45. В Европейската комисия отбелязаха, че това ще приближи ЕС към създаването на така наречената "военна Шенгенска зона“.



Документът за първи път установява ясни правила и процедури за трансгранично военно придвижване, включително опростени митнически формалности. Предлага се също така да се създаде Европейска система за разширено реагиране на военната мобилност (EMERS) за ускоряване на процедурите и приоритетен достъп на войските до необходимата инфраструктура.



Предвижда се модернизиране на ключовите военни коридори до стандарти за двойна употреба, както и засилване на защитата на стратегическата инфраструктура – по-специално киберсигурността, енергийната устойчивост и готовността за действие както в мирно, така и в кризисно време. Предложението все още трябва да бъде разгледано от Съвета на ЕС и Европейския парламент.



Припомняме, че на 16 октомври Европейската комисия представи пътна карта за отбранителната готовност на ЕС до 2030 г.



Европейската комисия работи по проекта за така наречения "военен Шенген“, който предвижда създаването на зона за военна мобилност в рамките на ЕС.

https://www.focus-news.net/