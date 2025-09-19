Брижит Макрон ще представи фото доказателства в съда, че е жена

Френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит ще представят фотографски и научни доказателства пред американски съд, за да докажат, че първата дама на Франция действително е жена.

Двамата подават документацията във връзка с дело за клевета срещу консервативната инфлуенсърка Кандейс Оуенс, която твърдеше, че Брижит Макрон е родена като мъж и по-късно тайно се е трансформирала

Адвокатът на Макронови Том Клеър заяви в подкаста на BBC „Fame Under Fire“, че ще бъде представено „експертно свидетелство с научен характер“

Клеър не уточни точно какви ще бъдат доказателствата, освен че ще включват снимки на Брижит, сега на 72 години, когато е била бременна с децата им.

„Френската властна двойка е готова да покаже както в общи, така и в конкретни аспекти, че тези твърдения са неверни“, подчерта адвокатът.

„Много е тревожно да се мисли, че човек трябва да се подложи на такъв процес публично. Но тя е готова. Твърдо решена е да направи всичко необходимо, за да изчисти името си“, допълни Клеър.

Оуенс многократно е твърдяла без доказателства, че Брижит Макрон е родена мъж, като дори по-рано тази година заяви в подкаста си, че би заложила цялата си професионална кариера на тези твърдения.

Макронови заведоха дело срещу Оуенс в щата Делауер през юли, обвинявайки я, че „игнорира всички достоверни доказателства, които опровергават твърденията ѝ, в полза на платформата на известни конспиративни теоретици и доказани клеветници“.

Твърденията на Оуенс са сходни с тези, направени във Франция от две жени, срещу които Брижит Макрон заведе дело през 2021 г. Първоначално съдът се произнесе в полза на първата дама, но на по-горно инстанционно ниво решението беше отменено. В момента делото е в най-високия апелативен съд на Франция.

Брижит Макрон е била на 39 години, когато става учителка на бъдещия френски лидер, който е бил на 15 години през 1993 г. Двамата се женят през 2007 г.

