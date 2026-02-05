Бил Гейтс: Съжалявам за всяка минута, прекарана с Епстийн

Бившата му съпруга Мелинда Френч Гейтс посочи, че около връзката му с осъдения сексуален престъпник все още има въпроси без отговор.

Бил Гейтс заяви, че съжалява „за всяка минута“, прекарана с Джефри Епстийн, докато бившата му съпруга Мелинда Френч Гейтс посочи, че около връзката му с осъдения сексуален престъпник все още има въпроси без отговор.

Последният пакет документи, публикуван миналата седмица от Министерството на правосъдието на САЩ, съдържа имейли между Епстийн и редица публични личности, които разкриват близки отношения, съмнителни финансови контакти и лични снимки. В чернова на имейл, включена в материалите, Епстийн твърди, че Гейтс е имал извънбрачни връзки, като описва отношенията си с него като вариращи от „помощ за набавяне на наркотици, за да се справя с последиците от секс с рускини“, до улесняване на „незаконни срещи с омъжени жени“.

„Съжалявам за всяка минута, която съм прекарал с него, и се извинявам“, каза Гейтс в интервю за австралийската телевизия 9News. Той подчерта, че въпросният имейл никога не е бил изпращан и го определи като неверен, добавяйки, че не разбира каква е била целта на Епстийн и дали е опитвал да го дискредитира.

Говорител на Гейтс разпространи подобно опровержение след публикуването на новите милиони файлове по разследването срещу Епстийн, който се самоуби в затвора през 2019 г. По думите му документите показват единствено разочарованието на Епстийн, че не е поддържал трайни отношения с Гейтс, както и усилията му да го въвлече и оклевети.

Мелинда Френч Гейтс коментира пред Националното обществено радио на САЩ, че публикуваните материали са върнали „спомени от много, много болезнен период“ в брака ѝ. Темата остава трудна в личен план за нея. Тя подчерта, че всички въпроси, които продължават да съществуват, са за тези, които трябва да им отговорят, включително и за бившия ѝ съпруг, а не за нея самата. Двамата се разведоха през 2021 г.

В интервюто за 9News Гейтс твърди, че се е срещнал с Епстийн през 2011 г. и е вечерял с него няколко пъти в рамките на три години, но никога не е посещавал карибския му остров и не е имал отношения с жени. По думите му разговорите са били съсредоточени върху твърденията на Епстийн, че може да убеди богати хора да даряват средства за глобалното здраве, което впоследствие се е оказало безперспективно.

Присъствието на дадено име в документите по делото „Епстийн" не означава автоматично извършено престъпление, но разкритията хвърлят светлина върху връзки с публични фигури, които в миналото омаловажаваха или отричаха контактите си с него.