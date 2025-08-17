8 часа през рая: Какво е да пътуваш с най-бавния бърз влак в света СНИМКИ

От Сейнт Мориц до Цермат с поглед към вечността
В сърцето на Швейцария, сред алпийски върхове, ледници и безкрайни долини, пътува влак, който не бърза. Glacier Express – най-бавният “експрес” в света, свързва световноизвестните курорти Сейнт Мориц и Цермат, и го прави със стил, какъвто само Швейцария може да предложи.
Не просто транспорт, а преживяване
Влакът изминава около 290 километра за 8 часа, преминавайки през 91 тунела и над 291 моста, включително най-високата железопътна точка в страната – Обералппас (2033 м). Но цифрите не могат да опишат гледките, които се разкриват през пълнопанорамните прозорци: заснежени върхове, алпийски села, изумрудени реки и драматични клисури.
Това е влак, в който времето умишлено тече по-бавно – за да видиш, усетиш и оцениш всичко.
Лукс на релси
В Glacier Express можеш да се насладиш на топло гурме меню, приготвено на борда, с швейцарски вина и обслужване, достойно за бутиков хотел. В Excellence Class пътниците получават и 5-степенно меню, лично внимание и специални аудиогидове с информация за всичко, което минава покрай прозореца.
Влак през пощенска картичка
Сред най-запомнящите се гледки:
• Замъкът Свано край Тузис
• Завоят Ландвасервиадукт – инженерно чудо над бездна
• Мостовете над Рона и Виспа – ледникови реки, които изглеждат нарисувани
• Финалният акорд: гледката към Матерхорн, която се разкрива малко преди влакът да пристигне в Цермат
Целогодишно преживяване
Glacier Express се движи през цялата година, като всяко време има своята магия – снежна приказка през зимата или зелени планини и цветни ливади през лятото.