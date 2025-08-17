8 часа през рая: Какво е да пътуваш с най-бавния бърз влак в света СНИМКИ https://crimes.bg/po-sveta/8-chasa-prez-raya-kakvo-e-da-patuvash-s-nay-bavniya-barz-vlak-v-sveta-snimki/170406 Crimes.bg

От Сейнт Мориц до Цермат с поглед към вечността

В сърцето на Швейцария, сред алпийски върхове, ледници и безкрайни долини, пътува влак, който не бърза. Glacier Express – най-бавният “експрес” в света, свързва световноизвестните курорти Сейнт Мориц и Цермат, и го прави със стил, какъвто само Швейцария може да предложи.

Не просто транспорт, а преживяване

Влакът изминава около 290 километра за 8 часа, преминавайки през 91 тунела и над 291 моста, включително най-високата железопътна точка в страната – Обералппас (2033 м). Но цифрите не могат да опишат гледките, които се разкриват през пълнопанорамните прозорци: заснежени върхове, алпийски села, изумрудени реки и драматични клисури.

Това е влак, в който времето умишлено тече по-бавно – за да видиш, усетиш и оцениш всичко.

Лукс на релси

В Glacier Express можеш да се насладиш на топло гурме меню, приготвено на борда, с швейцарски вина и обслужване, достойно за бутиков хотел. В Excellence Class пътниците получават и 5-степенно меню, лично внимание и специални аудиогидове с информация за всичко, което минава покрай прозореца.

Влак през пощенска картичка

Сред най-запомнящите се гледки:

• Замъкът Свано край Тузис

• Завоят Ландвасервиадукт – инженерно чудо над бездна

• Мостовете над Рона и Виспа – ледникови реки, които изглеждат нарисувани

• Финалният акорд: гледката към Матерхорн, която се разкрива малко преди влакът да пристигне в Цермат

Целогодишно преживяване

Glacier Express се движи през цялата година, като всяко време има своята магия – снежна приказка през зимата или зелени планини и цветни ливади през лятото.

https://glasnews.bg/