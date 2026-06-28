ПО СВЕТА

40-градусова жега повреди трамвайните релси в Лайпциг

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Lacho
7
40-градусова жега повреди трамвайните релси в Лайпциг
Lacho
7

Властите в германския град Лайпциг спряха трамвайното движение заради екстремните горещини. 40-градусова жега, регистрирана в събота, доведе до разтопяване на уплътнителните маншони по релсовия път.

"Трамвайното движение е напълно спряно в Лайпциг до сутринта на 29 юни поради щети по инфраструктурата, причинени от екстремни горещини", гласи съобщението.

Високите температури доведоха до изтичане на фугираща смес в стрелки и релси на много участъци от мрежата, където тя се втвърди на буци. Компанията подчерта, че при настоящите условия е невъзможно да се гарантира безопасна работа на трамваите. Спирането засяга всички трамвайни маршрути в Лайпциг. 

 

Събота беше най-горещият ден в историята на много федерални провинции. Бавария, Бранденбург, Долна Саксония, Рейнланд-Пфалц и други провинции отбелязаха максимални температури от 40-41°C или дори по-високи. В Берлин нов рекорд беше 39,9°C, а най-високата температура в страната беше регистрирана в Мьокерн-Древиц в Саксония-Анхалт, където живакът се повиши до 41,5°C.

Жегата вече доведе до няколко инцидента, включително фатални: няколко души се удавиха във водни басейни в цяла Германия. В Кьолн е създадена спешна полева болница за пациенти, свързани с жегата.

Днес може да бъдат поставени нови температурни рекорди, като температурите достигнат 42°C. Не се очаква екстремната жега да отшуми до понеделник.

trud.bg

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