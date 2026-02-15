15 години от появата на Лари: Премиерите се сменят, но котаракът остава

Няколко фотомонтажа се завъртяха в последните дни из социалните мрежи. На тях се вижда котаракът Лари – официалният ловец на мишки в канцеларията на британските премиери на „Даунинг стрийт“ 10 в Лондон – забъркан в няколко комични сцени. В един от фотомонтажите Лари е припаднал, а причината е, че той е покосен от новината, че може би ще трябва да съжителства с нов министър-председател. На друг фотомонтаж Лари стои гордо изправен пред офиса на британските премиери и коментарът е, че той е единственият стълб на стабилност в британската политика, след като е станал свидетел на смяната на петима премиери, и сега се заговори, че по негово време може да подаде оставка и шести британски премиер.

Фотомонтажите се появиха малко преди една важна годишнина за котарака Лари. Днес, на 15 февруари, се навършват точно 15 години, откакто той се настани на "Даунинг стрийт“ 10. Догодина котаракът Лари ще има още една годишнина, той ще навърши 20 години, тъй като се предполага, че е бил роден през 2007 г. Двадесет котешки години се равняват на 100 човешки години. Малко котки оцеляват до такава преклонна възраст.

Котаракът Лари е съжителствал с петима премиери, излъчени от редиците на британските консерватори, а именно Дейвид Камерън, Тереза Мей, Борис Джонсън, Лиз Тръс и Риши Сунак. След като през 2024 г. на парламентарните избори лейбъристите успяха да изместят от власт консерваторите, на власт дойде лейбъристкият лидер Киър Стармър и от две години Лари общува с представител на другата традиционна британска политическа сила, която дълги години беше в опозиция на Консервативната партия.

Сега обаче се заговори за оставка на Стармър. Причината са разсекретените в САЩ документи, свързани със скандала около покойния американски финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн. Разкритията в документите нанесоха удар по репутацията на редица видни личности в редица страни по света. Във Великобритания от тях първо пострада британското кралско семейство заради връзките на Епстийн с британския принц Андрю, брат на настоящия крал Чарлз Трети, и с бившата съпруга на Андрю – Сара Фъргюсън. Заради тези връзки Андрю беше лишен от титлите си и от официалните си задължения на знатна персона.

В политически аспект обаче най-засегнат във Великобритания от разкритията се оказа лорд Питър Манделсън, виден представител на лейбъристите. Манделсън е заемал министерски постове в правителствата на премиерите лейбъристи Тони Блеър и Гордън Браун. Той е бил министър без портфейл, държавен секретар за Северна Ирландия, първи държавен секретар, държавен секретар по въпросите на бизнеса. После става член на горната парламентарна камара – Камарата на лордовете. Миналата година беше за кратко и британски посланик в САЩ, назначен от Стармър.

През годините Манделсън е възприеман като един от обновителите на Лейбъристката партия, но кариерата му е била белязана от редица полемики заради познанствата му с някои хора, сред които и Епстийн. Това че Манделсън е имал контакти с Есптийн стана известно още миналата година и всъщност стана причина той да бъде отстранен от посланическия пост във Вашингтон. Новите разкрития доведоха и до неговата оставка от Камарата на лордовете и от Лейбъристката партия. Но те също така породиха и подозрения, че Манделсън е предавал поверителни финансови информации на Епстийн, когато е заемал министерски постове в лейбъристките правителства.

Всичко това стана повод за призиви за неговото разследване и за призиви към Стармър да подаде оставка като премиер и лидер на лейбъристите заради това, че още миналата година той е назначил Манделсън за посланик в момент, в който вече се говореше за неговите връзки с Епстийн. Това говори за лоша преценка от страна на Стармър, казват критици на британския премиер и подчертават, че един министър-председател, който не може да преценява добре нещата, не трябва да е на власт.

В началото на седмицата Стармър увери британските депутати и министрите си, че неговото правителство е единно и подчерта че той ще остане на поста си. Той благодари на министрите си, застанали на негова страна в разгара на полемиката, свързана с Манделсън, припомня Франс прес. Стармър заяви, че няма да се откаже от един мандат, поверен му от народа, за да промени страната.

Но сега въпросът е докога той ще се задържи на власт и вече се заговори, че той може да бъде сменен и на лидерския пост на лейбъристите и на премиерския пост от Анджела Рейнър, която е заместник-председател на Лейбъристката партия и вицепремиер, или от министъра на здравеопазването Уес Стрийтинг.

Тепърва се очаква да има изслушвания в парламента относно предполагаемото изнасяне от Манделсън на поверителни информации и това вероятно отново ще разпали призивите за оставка към Стармър. Така че сценарият, при който на котарака Лари ще се наложи да заживее с нов премиер, изобщо не изглежда нереалистичен.

Смята се, че Лари е роден преди две десетилетия на улицата и е попаднал в убежище за безстопанствени животинки в Батърсий. По време на премиерския мандат на Дейвид Камерън, стартирал през май 2010 г., става ясно, че на "Даунинг стрийт“ 10 има проблеми с мишките. А какво по-ефикасно оръжие от котка във войната срещу мишките. Идеята за наемане на котка, която да изгони мишките от канцеларията на британския премиер, е на Лиз Съг, високопоставена сътрудничка на Камерън по онова време. И тя започва да издирва подходяща котка из приютите за бездомни животни, се казва в статия на страницата на Музея на британските премиери. По-същото време Лари си изгражда репутацията на смел и опитен ловец на мишки и така когато Лиз Съг пристига в приюта в Батърсий, оттам й препоръчват този котарак. Котаракът Лари е осиновен и на 15 февруари 2011 г. пристига тържествено на "Даунинг стрийт“ 10. Освен ловец на мишки, той има задачата и да развлича децата на Камерън. След смяната на премиера, Лари не напусна поста си, а остава на длъжността главен мишеловец на "Даунинг стрийт“.

Любопитното е, че Лари действително е стълб на стабилността през бурните времена, белязали кариерата на шестимата премиери, с които той съжителства. Дейвид Камерън си изпати от референдума за Брекзит, който той организира и който доведе до резултата, че британците се произнесоха действително за излизане на страната им от ЕС. Тереза Мей, която го наследи на поста и която не беше привърженик на Брекзит, трябваше по ирония на съдбата да води трудните преговори за Брекзит. Накрая тя сдаде поста на Борис Джонсън, известен с провокативните си изказвания и бурния си темперамент. Той направляваше именно първите години от живота на страната след Брекзит, които бяха помрачени обаче от коронавирусната пандемия. Строгите ограничителни изисквания, въведени заради ковида, обаче се оказаха нарушени от Джонсън и хора от неговата канцелария и в крайна сметка това допринесе за оставката му. Последва краткият премиерски мандат на Лиз Тръс, която направляваше страната в ключов момент – кончината на кралица Елизабет Втора и възкачването на престола на Чарлз Трети. Но Тръс обеща финансови мерки, които обезпокоиха пазарите и това й коства поста. Приемникът й Риши Сунак така й не успя да стабилизира страната след години на проблеми, натрупали се при няколко последователни консервативни премиери и така се стигна до идването на власт на лейбъриста Киър Стармър през юли 2024 г. Няколко месеца по-късно проблемите за неговото правителство започнаха, а в допълнение на тях се появиха и международни проблеми, произтекли от някои действия на новата администрация на Доналд Тръмп, която залага на принципите „Америка на първо място“ и на едностранния пред многостранния подход.

През годините въпреки бурните времена котаракът Лари запази добри отношения с премиерите, с които съжителстваше. В началото се твърдеше, че той не се разбирал изобщо с Дейвид Камерън и че Камерън се дразнел от космите на котарака, които можели да се открият навсякъде, както и от миризмата на котка на „Даунинг стрийт“ 10. В интервюта обаче Камерън отрече тези спекулации, но разказа, че Лари не бил особено любвеобилен към мъжете. Когато обаче на "Даунинг стрийт“ 10 гостува тогавашния американски президент Барак Обама, Лари се показа особено очарован от него и му позволи да го погали. След като Камерън си тръгна от премиерския пост, той сподели, че Лари му липсва, припомня "Политико“. Камерън разказа, че всяка сутрин Лари се намествал на стола му пред бюрото му и трябвало да „се водят преговори“, за да се отмести оттам.

Приемничката му Тереза Мей установи веднага отношения на респект с Лари, въпреки че призна, че повече си пада по кучета, припомня Би Би Си. Тя сподели, че формулата на успеха във връзката й с котарака Лари се корени в спазване на принципа "Гледай да го впечатлиш“. Очевидно Лари е харесал стилните тоалети и шикозните обувки на Мей, или пък твърдия й характер, защото не са били документирани негови негативни прояви спрямо нея. Когато обаче тя прие на "Даунинг стрийт“ 10 Доналд и Мелания Тръмп през първия президентски мандат на Тръмп, Лари демонстрира тотално нежелание да се срещне с американските гости и се укри под колата на Тръмп.

С идването на власт на Борис Джонсън на "Даунинг стрийт“ 10 се нанесе и куче – бял джак ръсел на име Дилин. Твърди се, че котаракът Лари бързо го е респектирал. Още повече, че през този период той беше документиран как лови гълъби пред канцеларията на премиера и дори как напада там и лисица, двойно по-голяма по размер от него.

Когато на власт дойде Лиз Тръс, тя се постара да бъде любезна с Лари и призна в интервю, че той върши невероятна работа, но леко хапливо добави, че през повечето време котаракът всъщност спи. Лари сякаш чул коментарите й унизи публично Тръс, когато тя се опита да го погали пред фотообективите на британските журналисти, но Лари пренебрегна милувката й.

С идването на власт на Риши Сунак, на "Даунинг стрийт“ 10 освен семейството на Сунак се настани и семейният лабрадор Нова. Според разказа на съпругата на Сунак – Акшата Мурти, котаракът Лари започнал да тормози кучето и дори го набил. Поради тази причина госпожа Сунак пази смесени чувства относно живота ѝ на "Даунинг стрийт“ 10. Когато Стармър обяви през май 2024 г. организирането на избори след два месеца, той го направи под проливен дъжд пред канцеларията на британските премиери и буквално завърши речта си прогизнал. Малко след това Лари се появи, очевидно избегнал дъждовния душ за разлика от Сунак, и зачака невъзмутимо да му отворят вратата на "Даунинг стрийт“ 10. Сцената беше една от емблематичните с участието на котарака

Когато там се нанесе Стармър със семейството си, заедно с него дойдоха и две котки – дългогодишния семеен любимец Джоджо и новоосиновеното коте Принц. Тогава в интервю за британски медии Стармър разказа, че вместо Принц децата му искали да вземат куче от порода немска овчарка, но след преговори било решено да има втора котка. Неправителствената организация „Защита на котките“ предложи да консултира Стармър как да организира гладкото съжителство на Лари с новодомците Джоджо и Принц.

Миналата година беше много натоварена за Лари откъм видни гости на работното му място. Заради това, че Стармър стана съпредседател на Коалицията на желаещите – страни, подкрепящи Украйна – на "Даунинг стрийт“ 10 се изредиха много лидери на държави, които са част от този формат. Там дойде за пореден път и украинският президент Володимир Зеленски.

В края на миналата година Лари се замота пред краката на официален фотограф на полския президент Карол Навроцки и фотографът една не падна, а сцената също стана една от емблематичните с участието на котарака.

През март миналата година по време на конференция за сигурността в Европа, провеждана на „Даунинг стрийт“ 10, камери засякоха Лари, помайващ се в близка градина, да тича ентусиазирано, за да стигне навреме за среща с италианската министър-председателка Джорджа Мелони, която позираше пред фоторепортерските обективи със Стармър и разказваше на британския си колега, че има две котки у дома си. Двамата премиери обаче тогава така и не изчакаха тичащия в тяхна посока Лари и влязоха в канцеларията на британския лидер.

През годините не само отношенията на Лари с политиците са пораждали интерес, но и отношенията му с останалите представители на неговия животински вид. За никого не е тайна, че Лари е имал афинитет към Фрея, котката на финансовия министър в кабинета на Камерън - Джордж Озбърн, настанил се на "Даунинг стрийт“ 11. Известно е и, че Лари изобщо не понасял котаракът Палмерстън, нает от външното министерство да лови мишките там. Двамата са имали дори епични битки, заснети от фоторепортери. С годините враждата обаче поутихнала. Палмерстън, който беше роден през 2014 г., се спомина преди броени дни, на 12 февруари и по този повод котаракът Лари "публикува“ в социалните си канали съболезнователно послание.

Преди две години британски таблоиди съобщиха обезпокоителни новини за влошаващото се здраве на Лари, а миналата година се появиха информации, че канцеларията на британския премиер обмисляла как да уведоми по най-подходящ начин широката общественост в случай на смърт на котарака. За целта дори бил разработен специален план, подобен на плановете за действие в случай на смърт на британските монарси. От канцеларията на британския премиер обаче увериха, че Лари си е все така в добро здравословно състояние.

Що се касае до популярността на котарака, преди парламентарните избори през 2024 г. шеговито допитване показа, че Лари е доста по-популярен от консерватора Сунак и от лейбъриста Стармър.

През годините редица медии на шега публикуваха коментари за британската политическа ситуация пред погледа на Лари. В социалната платформа "Екс“ има и акаунт на Лари - @Number10cat, в който се появяват постове от негово име по актуални теми. Миналата година Стармър призна, че котаракът Лари има доста добър профил в социалните медии, но добави, че не знае кой публикува постовете в акаунта му в "Екс“, в които главният мишеловец коментира понякога и въпроса за смяната на британските премиери, без да се формализира от тяхната политическа принадлежност, а по-скоро водейки се от максимата, че британските министър-председатели може и да се нижат един след друг, но Лари винаги остава на пост.

