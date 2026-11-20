След като БНТ тръгна по следите на злоупотребите с ТЕЛК-ове, ще има нови правила за издаването им. Управляващите предлагат освен заболяването при определяне на процента инвалидност да се оценява и как увреждането се отразява на ежедневието на човека. Целта е да се ограничат злоупотребите в системата. От Центъра за психологическа изследвания твърдят, че промените са дискриминационни и ще лишат хора с увреждания от права.

Милена Пачова е с детска церебрална парализа. ТЕЛК ѝ е дал 85% намалена работоспособност. Тя е социален работник в Центъра за психологически изследвания.

Милена Пачова, социален работник, ЦПИ: „Успявам да се придвижвам благодарение на специализиран транспорт, който ползвам три пъти седмично. В останалите 2 дни от седмицата ползвам такси, което плащам сама. Успявам да се справям сама в ежедневието си благодарение на моя съпруг, който ми помага и който не ми е асистент, защото нямам право на такъв."

Сега процентът намалена работоспособност се определя от заболяването. Управляващите предлагат комисиите да оценяват и как болестта се отразява на ежедневието на човека.

Милена Пачова, социален работник, ЦПИ: „Понякога ти не можеш да се придвижиш от точка А до точка Б заради мокра настилка. Понякога не можеш да си обуеш обувката заради болки. Това са неща, които не могат да се предвидят с един ТЕЛК."

Д-р Георги Петров, депутат от ПГ на ПБ: „Лекарите ще трябва да определят този пациент може ли да се самообслужва, може ли да се придвижва, може ли да говори, може ли да мисли пълноценно и адекватно. Социалните работници ще проверяват спрямо индивидуалните потребности на този пациент от каква помощ се нуждае. Болни хора няма да им вземе ТЕЛК-а."

Д-р Диана Инджова, председател на Центъра за психологически изследвания: „Някой може да прецени, че вие сами се обличате, сами си подреждате къщата, работите. Значи вие нямате нужда от това ТЕЛК решение. А иначе вие може да бъдете на инвалидна количка или може да бъдете с патерици. В момента държавата се опитва да отнеме права на хора с увреждания."

Д-р Георги Петров, депутат от ПГ на ПБ: „Хората, които имат ТЕЛК поради истинско заболяване, а не фиктивен такъв, няма от какво да се притесняват - техните ТЕЛК-ове няма да се засегнат, техните права няма да са ощетени."

Предвижда се въвеждане на тест за годност на шофьорите с ТЕЛК решения.

Д-р Георги Петров, депутат от ПГ на ПБ: „Хора, които са без крайници или са слепи и теоретично не могат да шофират, имат шофьорски книжки и шофират. Не е идеята да им вземем книжките. Ако някой няма нужда от този ТЕЛК, а се възползва, за да си взима едни пари от държавата, докато си функционира като пълноценен човек - това не трябва да е така."

Д-р Диана Инджова, председател на Центъра за психологически изследвания: „Основната цел на този модел е да се намали бройката на хората, които могат да загубят права в своето ТЕЛК решение."

Предвижда се системите на НОИ, НАП, здравеопазването и МВР да бъдат свързани дигитално. Така властите ще могат да проверяват защо цели махали са с ТЕЛК с еднакви диагнози.

Д-р Георги Петров, депутат от ПГ на ПБ: „Лекари, които издават документи с невярно съдържание, също да понасят своята отговорност и ще сме много стриктни към това, защото то там започва всичко."

Предложението за реформа в ТЕЛК е внесено в Народното събрание на 10 ноември.