Слухове: Милена, прегазена от полицай в Драгоман, е отказала да се качи в колата му и той нарочно я блъска!

ФОКУС научи още информация във връзка с трагичния случай от Драгоман, при който младо момиче на 18-години бе прегазено от граничен полицай и по-късно издъхна в болницата.
Момичето се казва Милена. Баща й също е полицай, а семейството е от Алдомировци, Софийска област.
Заведението, пред което е станал инцидента, е "Ловна среща". Майката на въпросния граничен полицай, който прегазва Милена, е собственик на заведението, осигуряват и кетъринг на училището в града.
Доведеният баща е Петър Терзобалиев, директор на Регионална дирекция "Гранична полиция" - Драгоман. През 2024 г. е удостоен с почетен знак на МВР - 3-та степен - едно от най-високите отличия в системата.
В момента е уволнен от системата на МВР преди около месец. В деня на инцидента в ресторанта сестра на пияния граничен полицай е празнувала рожден ден.
След инцидента са пребили и полицая, и сестра му.
В града се разпространяват слухове, че момичето (бел. ред. Милена) е отказало да се качи в колата на въпросния граничен полицай и той нарочно я блъска.
След като я е блъснал е избягал.
ФОКУС припомня, че МВР официално съобщи, че има задържано лице за извършеното престъпление.